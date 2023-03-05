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場邊人語／老鷹教練 挑戰連連

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA亞特蘭大老鷹隊於2月24日晚間在喬治亞州主場對抗克里夫蘭騎士隊。老鷹隊原任總教練麥克米蘭（Nathaniel McMillan）已於21日午後和球隊分道揚鑣，由助理教練普朗提（Joe Prunty）代理職務。

老鷹隊期望普朗提在本季剩下的23場賽事中能夠帶來新方向和新氣象。

麥克米蘭才於2021年3月1日起出任代理教練，同年7月8日真除成為老鷹隊第14任全職總教練。他在2021-22球季的戰績是43勝39負，其中包括2次7連勝，以及主場27勝14負。

他於2021年12月1日拿到教練生涯700勝，在大聯盟現役教練之中名列第4。

此外，在他指揮作戰期間，老鷹隊的失誤少，而且團隊三分球命中率、投籃命中率、罰球成功次數、罰球準確度和場均得分都是大聯盟領跑者。

麥克米蘭此番拂袖而去，其實和老鷹隊24歲的組織後衛崔揚（Rayford Trae Young）有關係。

崔揚是個有天賦的球員，但也是一名不太受教的年輕人。

麥克米蘭受不了走人，普朗提能夠服人嗎？

喬治亞州 亞特蘭大 NBA

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