場邊人語／道奇左投 終於出頭

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇 隊於2月4日舉行一年一度的粉絲同慶（FanFest）活動時，鄭重宣布將於8月11日到13日公開將墨西哥 裔左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela Anguamea）球衣背號「34」永久退役。

瓦倫祖拉現年62歲，已經歸化成為美國公民，定居在加州 洛杉磯。

瓦倫祖拉在大聯盟的日子，以出球方式怪異出名，曾經有6次當選全明星，並且是1981年例行賽季「年度最佳投手」和「年度最佳新人」獎項的雙料得主，曾經贏得過兩次大聯盟年度總冠軍。然而這些榮譽並沒有成為他躋身棒球名人堂的助力。瓦倫祖拉的球衣背號遲遲沒有被退休，主要的阻力就是由於他未曾入列名人堂。

這些年來，道奇隊逐漸見識到瓦倫祖拉對於大聯盟、道奇隊、墨西哥裔美國人，墨西哥移民和拉丁美洲和加勒比海地區棒球運動員的深遠影響。因此他們開始仔細地聆聽這些球迷的聲音，並且最終做出決定，實質改變針對一名立有大功的球員的致敬標準和方式。

瓦倫祖拉於1980年9月15日時年19歲代表道奇隊展開大聯盟生涯，最後一役是於1997年7月14日代表聖路易紅雀隊，以36歲從此高掛球鞋。

他是道奇隊於1981年10月28日擊敗紐約洋基隊榮獲大聯盟年度總冠軍球隊成員，當年例行賽季先發登板25場192.1局戰績13勝7敗防禦率2.48，累積三振對方180次。

25歲時的他在1986年例行賽季創下個人單季最多21勝，1990年6月29日晚間在主場對抗聖路易紅雀隊時，以9局119球數投出一場無安打比賽，是道奇隊史上第20場無安打比賽。

瓦倫祖拉於1991年遭到道奇隊釋出後轉投加州天使隊，隨後歷經巴爾迪摩金鶯隊、費城費城人、聖地牙哥教士等隊折騰退休。他在大聯盟17年效力過6支球隊，出賽453場其中424場先發，累積有173勝153負、送出2074次三振和1151次四壞球。