埸邊人語／小熊強打 大賽白搭

美國職捧大聯盟（MLB）芝加哥 小熊隊28歲的右投右打外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki），因為左腹部斜肌受傷退出日本 國家代表隊之後，球隊立即宣布由現年30歲，來自福岡久留米市，右投左打的野手牧原大成（Taipei Makihara）替補出戰；鈴木誠也是在美國亞里桑納州参加小熊隊春訓打擊練習時掛彩。

小熊隊目前對他的傷勢復原，並没有設定時間表。小熊隊预定於3月30日下午1時20分起，在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，展開例行賽程。

鈴木誠也本來是参加本屆世界棒球經典賽的日本代表隊，所倚重的右打強棒；他在因傷退出之後，陣容中3名外野手都是左打者。

鈴木誠也是第四屆世界棒球經典賽和第32屆夏季奧林匹克運動會日本棒球隊的成員，國際比賽經驗豐富。

牧原大成身高172公分，2010年加盟福岡軟銀鷹隊。2022年出賽120場441打席 409打數，擊出123支安打6支全壘打、攻擊指數 為.739，是可以在內、外野都能夠稱職防守的工具人。

他於上個球季在外野守備64場，二壘41場，三壘有18場，游擊區有防守過5場的經驗。

日本隊在本屆經典賽的分組賽程，將連續出戰中國隊和南韓隊。

鈴木誠也表示很遺憾的是，他在大賽期間只能做觀眾。