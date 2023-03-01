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場邊人語／手足對陣 美夢成真

彭廣揚
（彭廣揚提供）
（彭廣揚提供）

林書豪和林書緯終於在台灣新莊體育館舉行的一場職業籃球賽事中對陣，為個人的籃球傳奇再添新頁。

回顧2010年2月27日星期六晚間七時起，哈佛大學男子籃球隊在美國麻州波士頓劍橋主場迎戰耶魯大學男籃隊；這天晚上，兩千多名哈佛大學的球友、球隊和球迷，熱情的參加了現場的「大四之夜」特別活動（Senior Night），大家在開賽前向林書豪等四位代表學校征戰，即將畢業離校的同𥦬致敬。

林書豪當年是美國大學聯賽「年度最佳控球後衛」獎項（Bob Cousy Collegiate Point Guard of the Year Award），以及「年度最佳男子籃球運動員」項目（The John R. Wooden Award）的候選人。

他和哈佛大學的球友在2009-10球季締造校隊單季最多勝場（21場）、最多主場勝出（11場）和最多客場凱旋（10場）次數三項記錄。

林書豪在這個歷史性的球季，創下四項空前地美國長春藤聯盟校際比賽紀錄，分別是在校累積總分達到1471分、487個籃板球、401次助攻以及224次抄截。

雖然他在本科畢業後，並未一如期般地盼在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）的年度選秀活動脫穎而出，卻依然以不卑不亢態度持續經營籃球人生。

美妙的職業籃球故事，林書豪一度是全球聚焦原點；他如今沒有遺憾，滿滿的收穫值得回味。

林家兄弟同場競技，是宿願、期待、奮鬥和美談，更是打籃球的魅力！

林書豪 哈佛大學 耶魯大學

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