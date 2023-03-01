場邊人語／手足對陣 美夢成真

（彭廣揚提供）

林書豪 和林書緯終於在台灣新莊體育館舉行的一場職業籃球賽事中對陣，為個人的籃球傳奇再添新頁。

回顧2010年2月27日星期六晚間七時起，哈佛大學 男子籃球隊在美國麻州波士頓劍橋主場迎戰耶魯大學 男籃隊；這天晚上，兩千多名哈佛大學的球友、球隊和球迷，熱情的參加了現場的「大四之夜」特別活動（Senior Night），大家在開賽前向林書豪等四位代表學校征戰，即將畢業離校的同𥦬致敬。

林書豪當年是美國大學聯賽「年度最佳控球後衛」獎項（Bob Cousy Collegiate Point Guard of the Year Award），以及「年度最佳男子籃球運動員」項目（The John R. Wooden Award）的候選人。

他和哈佛大學的球友在2009-10球季締造校隊單季最多勝場（21場）、最多主場勝出（11場）和最多客場凱旋（10場）次數三項記錄。

林書豪在這個歷史性的球季，創下四項空前地美國長春藤聯盟校際比賽紀錄，分別是在校累積總分達到1471分、487個籃板球、401次助攻以及224次抄截。

雖然他在本科畢業後，並未一如期般地盼在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）的年度選秀活動脫穎而出，卻依然以不卑不亢態度持續經營籃球人生。

美妙的職業籃球故事，林書豪一度是全球聚焦原點；他如今沒有遺憾，滿滿的收穫值得回味。

林家兄弟同場競技，是宿願、期待、奮鬥和美談，更是打籃球的魅力！