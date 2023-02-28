場邊人語／光芒綻放 經營有方

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的坦帕灣光芒隊，2月18日上午在佛羅里達州 聖彼得堡主場果樂球場（Tropicana Field）舉行免費的球迷同樂會，熱烈慶祝球隊在大聯盟第26季征戰。

光芒隊成軍四分之一世紀以來，戰績1912勝2034負，曾經8次晉級季後賽 ，尚未奪得年度總冠軍榮銜。光芒隊的前身是魔鬼魚隊，由1998年使用到2007年，戰績645勝972負勝率39.9%，光芒隊的時期是2008年到2022年，累積戰績1267勝1062負勝率54.4%。

光芒隊在最近4個球季連續晉級季後賽，且連續2季獲得小組冠軍。單季最佳作戰紀錄是2021年創下的100勝62負；單季最高贏球率為2020年締造的66.7%，單季最低贏球率為2002年留下的34.2%。

光芒隊面對嶄新例行賽程，看點寄望在5名先發投手身上。

現年25歲的左投麥克納漢（Shane Peter McClanahan），生於馬里蘭州巴爾迪摩，來自南佛羅里達州大學，2020年10月5日才在大聯盟亮相，在2個職棒球季共出賽53場，每場賽事都是先發，累積登板289.2局，戰績22勝14負勝率61.1%，場均防禦率2.92，累積送出335次三振和75次四壞球。

現年29歲的右投葛拉斯諾（Tyler Allen Glasnow），生於加州 洛杉磯郡，2016年7月7日在大聯盟亮相，效力光芒隊5個球季，共出賽50場，每場賽事都是先發，累積登板268.1局，戰績17勝9負勝率65.4%，場均防禦率3.05，累積送出364次三振和84次四壞球。

現年28歲的右投艾佛林（Zachary Adams Eflin）在佛羅里達州奧蘭多出生，2022年12月1日才和光芒隊簽訂為期3年總價4000萬元的合約。

現年30歲的左投史普林斯（Jeffrey Scott Springs）生於北卡羅萊納州，來自阿帕拉奇州立大學，2018年7月31日在大聯盟亮相，在2個屬於光芒隊的球季共出賽76場，有25場是先發，累積登板180局，戰績14勝6負勝率70%，場均防禦率2.70，累積送出207次三振和45次四壞球。

現年27歲的右投拉斯穆森（Drew Thomas Rasmussen）在華盛頓州出生，是奧勒岡州立大學校友，2020年8月19日在大聯盟亮相，在效力光芒隊的2個球季共出賽48場，38場是先發，累積登板205局，戰績15勝7負勝率68.2%，場均防禦率2.72，累積送出173次三振和44次四壞球。

光芒隊的如意算盤是這些五虎將，年齡都沒有屆滿31歲，而且本季結束時也沒有合約壓力。