場邊人語／多明尼加 狀態尤佳

多明尼加棒球國家隊日前組建完成，立即成為當前棒球運動天地的「夢幻球隊」。

棒球運動是由19世紀自古巴 傳入多明尼加；目前多明尼加團隊和個人的鋒頭已經讓古巴望塵莫及。

由美國職棒大聯盟（MLB）主辦的第五屆世界棒球經典賽預定由3月7日起進行，屬於D組的多明尼加隊由於打線棒棒強，又有年度最佳投手領銜，目前被視為奪標的隊伍。2017年3月間在日本、南韓、墨西哥和美國舉行的第四屆世界棒球經典賽，多明尼加屬於C組，和當年冠軍美國隊同組。

多明尼加隊陣容中的強打，包括現年30歲效力聖地牙哥教士隊的三壘手馬恰多（Manny Manuel Arturo Machado）、現年23歲代表多倫多藍鳥隊的一壘手或三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.）、現年26歲效力波士頓紅襪隊的三壘手狄佛斯（Rafael Calcano Devers），以及現年40歲，曾是紐約洋基隊二壘手的卡諾（Robinson José Canó Mercedes）等。經驗老到的卡諾，有可能以代打方式專門對付右投。

多明尼加隊的球員兼教練，是現年42歲、7次當選全明星的克魯茲（Nelson Ramón Cruz Martínez Jr.），他也是令左投頭痛的打者。

面對高手輩出，多明尼加隊有計畫安排小葛雷諾成為先發一壘手；至於內野二壘手、三壘手和游擊偶守備位置可能有多種組合，包括馬恰多、狄佛斯可守三壘。現年25歲、效力休士頓太空人 隊的潘尼亞（Jeremy Joan Peña）是游擊區防守首選。還有現年21歲、代表坦帕灣光芒隊的法蘭柯（Wander Samuel Franco Aybar Sr.）、現年32歲、來自費城 費城人隊的席古拉（Jean Carlos Enrique Segura），以及現年27歲來自密爾瓦基釀酒人隊的亞當斯（Willy Rafael Luna Adames），都能防守游擊區。

多明尼加隊的外野陣容將由現年22歲代表西雅圖水手隊的中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Yarnel Rodríguez）、現年24歲來自聖地牙哥教士隊外野手索托（Juan José Soto Pacheco），以及同樣來自西雅圖水手隊、現年23歲的赫南德茲（Teoscar José Hernández）三人擔當。

多明尼加隊的先發投手群，由MLB國聯塞揚獎得主、現年27歲、在邁阿密馬林魚隊效力的右投阿坎塔拉（Sandy Alcántara Montero) 領銜；輪值者有現年25歲、休士頓太空人隊右投哈維爾（Cristian Javier）等。