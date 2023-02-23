我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

場邊人語／多明尼加 狀態尤佳

彭廣揚

多明尼加棒球國家隊日前組建完成，立即成為當前棒球運動天地的「夢幻球隊」。

棒球運動是由19世紀自古巴傳入多明尼加；目前多明尼加團隊和個人的鋒頭已經讓古巴望塵莫及。

由美國職棒大聯盟（MLB）主辦的第五屆世界棒球經典賽預定由3月7日起進行，屬於D組的多明尼加隊由於打線棒棒強，又有年度最佳投手領銜，目前被視為奪標的隊伍。2017年3月間在日本、南韓、墨西哥和美國舉行的第四屆世界棒球經典賽，多明尼加屬於C組，和當年冠軍美國隊同組。

多明尼加隊陣容中的強打，包括現年30歲效力聖地牙哥教士隊的三壘手馬恰多（Manny Manuel Arturo Machado）、現年23歲代表多倫多藍鳥隊的一壘手或三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.）、現年26歲效力波士頓紅襪隊的三壘手狄佛斯（Rafael Calcano Devers），以及現年40歲，曾是紐約洋基隊二壘手的卡諾（Robinson José Canó Mercedes）等。經驗老到的卡諾，有可能以代打方式專門對付右投。

多明尼加隊的球員兼教練，是現年42歲、7次當選全明星的克魯茲（Nelson Ramón Cruz Martínez Jr.），他也是令左投頭痛的打者。

面對高手輩出，多明尼加隊有計畫安排小葛雷諾成為先發一壘手；至於內野二壘手、三壘手和游擊偶守備位置可能有多種組合，包括馬恰多、狄佛斯可守三壘。現年25歲、效力休士頓太空人隊的潘尼亞（Jeremy Joan Peña）是游擊區防守首選。還有現年21歲、代表坦帕灣光芒隊的法蘭柯（Wander Samuel Franco Aybar Sr.）、現年32歲、來自費城費城人隊的席古拉（Jean Carlos Enrique Segura），以及現年27歲來自密爾瓦基釀酒人隊的亞當斯（Willy Rafael Luna Adames），都能防守游擊區。

多明尼加隊的外野陣容將由現年22歲代表西雅圖水手隊的中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Yarnel Rodríguez）、現年24歲來自聖地牙哥教士隊外野手索托（Juan José Soto Pacheco），以及同樣來自西雅圖水手隊、現年23歲的赫南德茲（Teoscar José Hernández）三人擔當。

多明尼加隊的先發投手群，由MLB國聯塞揚獎得主、現年27歲、在邁阿密馬林魚隊效力的右投阿坎塔拉（Sandy Alcántara Montero) 領銜；輪值者有現年25歲、休士頓太空人隊右投哈維爾（Cristian Javier）等。

太空人 古巴 費城

上一則

NBA明星賽遭批「史上最爛」收視率也創歷史新低

下一則

NBA／衛斯特布魯克轉戰快艇 傳喬治促成加盟

延伸閱讀

聖荷西清潔能源 今年折扣提升至10%

聖荷西清潔能源 今年折扣提升至10%
洛市前華裔副市長陳紓樺涉貪案 律師：沒違法

洛市前華裔副市長陳紓樺涉貪案 律師：沒違法
甩教士3億合約 馬恰多坦言年底跳槽

甩教士3億合約 馬恰多坦言年底跳槽
MLB／30隊全壘打王預測 賈吉登榜首 大谷不是天使第一

MLB／30隊全壘打王預測 賈吉登榜首 大谷不是天使第一

熱門新聞

劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

2023-02-21 21:05
麥克朗展現勁爆體能。(路透)

NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

2023-02-18 23:32
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

2023-02-21 13:50
麥克朗成為首位贏得灌籃大賽冠軍的發展聯盟球員。(美聯社)

NBA／曾說麥克朗「灌籃沒看點」杜蘭特言論慘遭打臉

2023-02-19 08:37
林書豪回憶當年與布萊恩的小故事。(歐新社)

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

2023-02-22 18:37

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展