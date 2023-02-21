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場邊人語／濟濟人才 在肯塔基

彭廣揚

培育人才，不能倚靠偶然。

來自肯塔基州勒辛頓的肯塔基大學男子籃球隊，2月18日晚間在主場以66比54擊敗田納西大學男籃隊。19日晚間，3名曾經在肯塔基大學校隊效力（one-and-dones）的球員列席第72屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度全明星表演賽。

肯塔基大學總教練加利帕里（John Vincent Calipari）剛剛歡慶64歲生日；曾經指導過6支球隊晉級年度季後賽最後四強階段，有一次榮獲年度總冠軍，他的領導哲學是「球員第一」（Players-first）；最近30年以來，栽培56名子弟兵參加NBA年度選秀活動。

他已經指導肯塔基大學13個球季，在參加年度季後賽期間，締造4項令人欣羨的紀錄：31場勝利，7次躋身八強，8次成為十六強，以及4次入圍四強。

加利帕里先後在3所美國大學任教，累積31個球季，參加過1078場比賽戰績828勝250負勝率達到76.8%。這個球季至今戰績是18勝9負勝率66.7%。

他在2015年率領球隊晉級最後四強，是5年之內第4次完成挑戰，也是美國大學頂級聯賽史上第3位有此成就的總教練。另外兩位教練是已故的洛杉磯加州大學的伍登（John Robert Wooden）和來自杜克大學的「K教練」夏謝夫斯基（Mike William Krzyzewski）。

現年25歲的中鋒兼大前鋒阿德巴約（Edrice Femi "Bam" Adebayo）、現年也是25歲的左撇組織後衛福克斯（De'Aaron Martez Fox），以及現年24歲的組織後衛哥亞歷山大（Shai Gilgeous – Alexander），有幸入選年度全明星比賽陣容。

阿德巴約身高6呎9吋，為邁阿密熱火隊跨刀，2022-23球季他總共出賽54場在陣1909分鐘，場均在場35.4分鐘，848次出手投籃有461次得分，命中率54.4%，三分球11投1中，命中率0.91%，罰球302投243中，命中率80.5%，整季至今得到1166分，還有539個籃板球177次助攻44個火鍋。

福克斯身高6呎3吋，代表沙加緬度國王隊，2022-23球季他總共出賽52場在陣1770分鐘，場均在場34分鐘，946次出手投籃有480次建功，命中率為50.7%，三分球246投80中，命中率32.5%，罰球315投251中，命中率79.7%，整季共得到1291分，還有223個籃板球322次助攻55次抄截。

哥亞力山大身高6呎6吋，代表奧克拉荷馬雷霆隊，2022-23球季他總共出賽53場在陣1877分鐘，場均在場35.4分鐘，1065次出手投籃有541次建功，命中率為50.8%，三分球137投47中，命中率34.3%，罰球555投506中，命中率達到91.2%，整季共得到1635分，還有248個籃板球300次助攻87次抄截。

季後賽 加州大學 NBA

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