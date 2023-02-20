場邊人語／敗將言勇 老鷹受用

這些日子以來，NFL 亞利桑納紅雀隊一直陷於思考：從今以後由誰來指揮作戰？

第57屆超級盃 14日散場後48個小時，紅雀隊宣布聘請原是費城老鷹隊防守教練，現年40歲的甘農 (Jonathan Gannon) 出任球隊總教練。

他是擊敗紐約巨人隊防守教練安納奴莫 (Lou Anarumo) 和辛辛那提猛虎隊防守教練卡夫卡 (Michael John Kafka)脫穎而出。

他也是紅雀隊最近7年以來第4位總教練。

老鷹隊在超級盃對抗坎薩斯城酋長隊時，上半場領先10分，下半場失掉24分，終場以35：38飲恨；然而即使在攻守兩端都不是贏家，印地安納亞波里斯小馬隊和紅雀隊，卻都禮聘老鷹隊的進攻和防守教練出任各自球隊的新總教練。

甘農在俄亥俄州 克里夫蘭出生，是路易斯維爾大學校友，由於永久性運動傷害以致球場期間短暫。他曾經在亞特蘭大隼鷹隊、田納西泰坦隊、明尼達維京人隊、印地安納亞波里斯小馬隊和老鷹隊服務過。他對於老鷹隊的貢獻，在於到職的第一年就整飭球隊的防守陣線，成為32支球隊中，名利前10名的隊伍；這個球季全隊防守成績更進一步，名列全聯盟第2。

老鷹隊在本季擒殺對方78次，凸顯出防守端士氣高昂和積極進取；對照球隊最近3年的防守成績「甘農效應」就更顯而易見。老鷹隊在2020年場均失掉26.1分，2021年場均丟失22.7分，2022年球季場均失分改善為20.2分。

紅雀隊正處於盤整的階段，人來人去令人眼花撩亂，有31名球員都將成為自由球員。

NFL史上，一支球隊在同時 (即使是剛進入休賽期間) 騰空防守和進攻教練職位極其罕見；最近一次出現這種狀況，當事球隊是1994年的舊金山四九人隊。