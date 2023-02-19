場邊人語／職籃表演 久看不厭

1993年2月21日，在猶他州 鹽湖城達美球場 (Delta Center)，於1萬9459名球迷捧場之下，NBA 第43屆東區和西區全明星隊對抗比賽，雙方經過4節表演賽為分高下，而是在延長賽階段，由西區以135：132略勝對方一籌。

第72屆NBA全明星對抗比賽，則預定於2023年2月19日，在猶他州鹽湖城維加球場 (Vivint Arena) 舉行，由密爾瓦基公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) 率領的戰隊(Team Giannis) 會戰由洛杉磯 湖人隊前鋒詹姆斯組織的戰隊 (Team LeBron）由洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯組織的戰隊 (Team LeBron)。

NBA的30支球隊之中有22隊和全明星選拔直接沾邊。

來自塞爾維亞，身高6呎11吋的丹佛金塊隊中鋒約柯奇 (Nikola Jokić )，比賽當天將在球場歡慶28歲生日；他是於2015年10月28日開始在NBA作戰。

30年間，職業球壇新老交替，沒有褪色的記憶是繽紛的人物和掌故。

鹽湖城曾經人口總數還不到85萬人，缺乏主辦大型、國際運動競技的機會，然而首次歡迎北美職籃年度表演賽之後，從此為這座城市帶來起點和亮點，目前城市人口超過120萬人；第19屆冬季奧運會是於2002年2月8日到2月24日在鹽湖城舉行，共有2399名運動員參加。

第43屆東區和西區全明星隊對抗比賽名副其實，當年代表猶他爵士隊的組織後衛史塔頓(John Houston Stockton) 和大前鋒馬龍 (Karl Anthony Malone)，分別出場31分鐘，得到9分和全場最多的15次助攻，還有6個籃板球，以及出場34分鐘，得到28分2次火鍋和10個籃板球，因此贏得當屆最有價值球員。

芝加哥公牛隊得分後衛喬丹 (Michael Jeffrey Jordan) 出場36分鐘，得到30分5次助攻和4個籃板球，可惜由於團隊飲恨，個人也和最有價值球員獎項擦肩而過。

今年度的職籃表演賽，共有9名國際球員入列，其中有6人並且是先發上陣，他們各自代表喀麥隆(2人)、希臘、加拿大、芬蘭、澳大利亞、塞爾維亞和斯洛維尼亞。

來自214國家和地區的球迷，是透過60種語言的直播傳送收看實況。