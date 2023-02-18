場邊人語／善用場地 發揮蘊底

在情人節的正午，波士頓 紅襪隊邀請110位耆老在擁有101年修建歷史的芬威球場（Fenway Park）便餐和跳舞！

來自大波士頓地區6處老人中心110名耆老，2月14日中午12時到下午2時應邀到美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊的主場，大家在專人播放的音樂聲中吃頓便飯，並且隨樂起舞。

為華裔耆老提供相關服務超過半世紀的大波士頓中華耆英會（The Greater Boston Chinese Golden Age Center）也在受邀名單之內。

就在同一天，費城 的費城人職棒隊、巴爾迪摩金鶯職棒隊、金州勇士 職籃隊都宣布，將在夏末秋初舉行流行音樂超級巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen and The E Street Band）演唱會。

這是紅襪隊迎接嶄新例行賽季的別緻起手式。

從2月15日上午9時起，31名投手和6名捕手在佛羅里達州「南芬威開發園區」（Fenway South Player Development Complex）報到和參加集訓；紅襪隊的春季集訓將於2月20日全員到齊，規模共有62名球員，還包括22名特別邀請的潛力球員、9名內野手、9名外野手和7名內野和外野都勝任的球員。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的猶他爵士隊，這些日子正在積極準備主辦2月19日第72屆年度全明星表演賽。然而在紐約市布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center），年輕的球迷暫時放下對於遠在美國西岸賽程的關心，爭先搶購新加坡華人流行歌手林俊傑（JJ LIn）於2月17日和18日在此舉行的明星演唱會門票。

美國各地的職業運動場館正在紛紛發揮地利和人和的優勢，成為區域性自然災害指揮中心、傳染病疫苗注射大型場地、超級影視表演者個人秀場地、職業球隊和球迷營造關係的活動據點、運動組織爭取社區友好反應的接觸原點。

在兔年的新春，籃網隊和勇士隊分別在紐約市巴克萊中心和舊金山市大通球場（Chase Center），舉行大型中國新年和農曆新年慶祝活動（In-Arena Activations）；舊金山中華總商會還在大通球場戶外展示大型「勇氣兔」塑像。

越來越多北美職業球隊關注球員的社會參與和球迷的社區意識。譬如MLB所屬的密爾瓦基釀酒人隊在新的球季期間就安排主場「周日親朋好友日」（Sunday Fun-Day Bundle），每逢週日賽事就以59美元的價格提供給家庭或者小型群聚，1張停車證、4份熱狗、4罐飲料和4張入場券。這種套票待遇的名額上限是12人。