場邊人語／家國之間 各有優先

現年28歲的「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani）2月15日向所屬職業球隊位於美國亞里桑納州的春季集訓基地報到，然而3月1日就要接著前往日本和國家隊會合，15天之內徹底轉換參加競技的身分。

同時，屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的洛杉磯天使 隊，2022年8月23日宣布採取探索行動，準備出售價值估計超過20億元的球隊。現年76歲的莫雷諾（Arturo "Arte" Moreno）是大聯盟首位在亞里桑納州出生的墨西哥裔球隊東主，於2003年5月15日投資1億8400萬元由迪士尼公司購入天使隊；可是2023年1月23日下午又以壯志未酬為理由，打消將球隊求售的念頭。

莫雷諾在天使隊開始進行春季集訓之前，喊話說明他希望留住日本籍球員大谷翔平，並且認為留住他是一件可以辦到的事。

天使隊目前憑藉著陣中有兩位全明星，造成粉絲的反應熱烈；分別是右投左打、現年28歲的先發投手暨指定打擊大谷翔平，以及右投右打、現年31歲的中外野手「神鱒」楚奧特（Michael Nelson Trout）。

天使隊成軍已經62個球季，本季戰績73勝89負；在2005年到2015年球季之間連續11次晉級季後賽 ，然而自2016年以來已經連續8年和季後賽無緣。換句話說，大谷翔平自從2018年3月29日穿上天使隊球衣，始終沒有榮幸在季後賽是亮相。

大谷翔平連續5個球季在打擊方面成績單優異；總共參加566場例行賽，有2272個打席1986打數，累積342個打點和326次得分，已經擊出530支安打127支全壘打103支二壘安打21支三壘安打，盜壘10次失敗，還有37次由對方故意保送。

他在先發投手方面登板也表現搶眼，4個球季累積先發出賽63場共349.2局，拿到28次勝投，勝率66.7%，累積送出441次三振和118次四壞球，平均防禦率為2.96。

大谷翔平目前一心惦念第五屆世界棒球經典賽；按照主辦單位的規定，20支球隊每隊必須提出30人正式球員名單，其中至少須包含14名投手及2名捕手。背號16的大谷翔平，是日本隊投手群之中唯一來自美國職棒、並且擁有「最有價值球員」榮銜的球員。

天使隊已經說明對於大谷翔平參加經典賽不設限，那麼他將如何扮演武士的大谷翔平和天使的大谷翔平？