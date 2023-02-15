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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

場邊人語／義籍野手 球技臻熟

彭廣揚

義大利棒球國家隊的一壘手帕斯昆汀諾（Vincent Joseph Pasquantino）是坎薩斯城皇家隊崛起中的閃亮球星。

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組的坎薩斯城皇家隊，2月3日正式宣布和現年39歲的右投葛蘭基（Donald Zachary Greinke）再續前緣，並且歡送現年25歲的一壘手帕斯昆汀諾以及現年27歲的內野手羅培茲（Nicholas “Nicky” Lopez）出征第5屆世界經典棒球賽。

在2017年舉行的第4屆世界經典棒球賽，在美國和波多黎各爭奪冠軍的比賽，曾經有2名美國隊成員都來自皇家隊，分別是至今仍然在皇家隊效力的左投達菲（Daniel Richard Duffy），以及左投左打的一壘手何斯默（Eric John Hosmer）。

當年的義大利隊也有1名皇家隊成員入選，是擔任捕手或一壘手的巴特拉（Andrew Edward Butera）。

帕斯昆汀諾左投左打，身高6呎4吋，生於維吉尼亞州理查蒙，是老道明大學校友，他自2022年6月28日起才代表皇家隊出戰。在菜鳥球季總共出賽72場，場均打擊率.295，共有298次打席258次打數，擊出76支安打10支二壘安打0支三壘安打10支全壘打，整體攻擊指數達到.832，累積遭三振次數有34次35次四壞球保送，1次被故意保送，2次盜壘失敗，累積得到25分有26打點。

他在2022年9月9日到10月5日之間繳出一張漂亮的成績單，個人的打擊率、上壘率與長打率三項打擊數據是.361/.449/.482。

這意味著帕斯昆汀諾在出場打擊時，選球謹慎有耐心反應敏捷，能夠勝任指定打擊或者第4棒的任務壓力。對於敵對投手而言，難怪他有「義大利夢靨」（Italian Nightmare）的稱號。

帕斯昆汀諾的打擊表現，直追皇家隊的前輩，目前在紐約洋基隊效力的外野手班寧坦迪（Andrew Sebastian Benintendi）。

羅培茲右投左打，身高5呎11吋，在伊利諾州芝加哥郊區出生，是克瑞頓大學校友，他自2019年5月14日起代表皇家隊出戰。在4個球季總共出賽451場，場均打擊率.252，共有1639次打席1481次打數，擊出過373支一壘安打63支二壘安打12支三壘安打5支全壘打，整體攻擊指數達到.630，累積遭到三振229次114次四壞球保送，沒有被故意保送過，29次盜壘成功4次盜壘失敗，累積得到188分有106打點。

皇家 義大利 指數

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