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場邊人語／酋長竟業 老鷹哽咽

彭廣揚

●戰鬥的關鍵在於最後106秒；其實費城老鷹隊是眼睜睜地看著大勢已去。

第57屆美國職業美式足球大聯盟（NFL）超級盃，賽前費城老鷹隊被看好，球隊也以24比14在上半場領先；然而堪薩斯城酋長隊在第4節開始時就以28比27逆轉形勢，雙方糾纏曾經一度不分高下，酋長隊最終以38比35險勝捧盃。

現年27歲的堪薩斯城酋長隊定點踢球員巴克（Harrison Butker）在比賽終結前8秒從27碼處射門成功，使得雙方原本35比35的僵局出現破口，酋長隊於是以壓哨進球絕殺對方。

巴克是這場歷史性賽事值得致敬的人物；他是喬治亞理工學院校友，身高6呎4吋，在2017年NFL選秀由卡羅萊納黑豹隊於第7輪233順位選中。他在今年例行賽季出戰13次，從20碼到29碼遠處攻門的準頭是百分之百。

雖然他在這場大賽第1次從42碼處射門就擊中左上端高竿，所幸隨後每一節都有遠射或者得分後再加碼的表現，特別是在上半場兩次建功，將比數維持在7比7和14比14。

本屆超級盃賽事於12日午後4時43分起在亞利桑納紅雀隊的主場—「州農體育館」（State Farm Stadium）舉行，容納6萬7827名球迷，上座率100%，由美聯第1種子堪薩斯酋長隊迎戰國聯第1種子費城老鷹隊。酋長隊和老鷹隊在例行賽的戰績都是14勝3負。

堪薩斯酋長隊由現年27歲，身高6呎3吋的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）帶傷領銜。費城老鷹隊則是由現年24歲，身高6呎1吋的赫茲（Jalen Alexander Hurts）領銜。馬霍姆斯共有5個球季14場季後賽的作戰經驗，當天笑納第11勝。赫茲則擁有2個球季4次季後賽先發經歷，當晚是第2次不敵對方。

酋長隊全場控球時間有24分鐘13秒，而老鷹隊則握有控球權有35分鐘47秒，老鷹隊有1次嚴重掉球失誤，酋長隊則沒有失誤。酋長隊累積傳接距離達到183碼，老鷹隊傳接推進302碼；前者衝鋒有推進158碼，後者也有115碼，酋長隊遭到判罰3次損失14碼，老鷹隊則到判罰6次損失33碼，包括終場前1分鐘54秒時的拉扯犯規。

赫茲當天登場累積傳球38次給8名隊友有27次成功，有1次傳接達陣，累積推進304碼，最遠傳接距離45碼，沒有遭到攔截有2次遭到擒殺損失2碼，自己15次持球衝鋒過累進70碼3次衝鋒達陣。

馬霍姆斯累積傳球27次給9名隊友有21成功，3次傳接達陣，累積推進182碼，最遠傳接距離22碼，沒有遭到攔截和遭到擒殺，還有6次自己持球衝鋒累進44碼，以及掩護3名隊友衝鋒20次累進114碼。

費城 超級盃 季後賽

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