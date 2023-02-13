場邊人語 ／赴會取經 賭城存菁

何日君會來？(When is a Super Bowl coming to Las Vegas ?)

面對即將成為NFL超級盃 大賽主辦城市，內華達州 拉斯維加斯不敢掉以輕心。

這是拉斯維加斯首次舉行超級盃，主辦城市因此沒有過往的紀錄可以參考，而其他城市的現成計畫，不見得就適用。

所以由拉斯維加斯各界組成的參訪團，這些日子都在鳳凰城都會地區取經，同時想著如何汰粕存菁。

第57屆(NFL 超級盃，在亞利桑納州鳳凰城西北方的格林岱爾 (Glendale)舉辦時，距離第58屆超級盃，預定在內華達州的拉斯維加斯的忠誠航空球場 (Allegiant Stadium) 舉辦，恰好倒數計時365天。

拉斯維加斯對於迎接職業美式足球年度總冠軍的超級賽事和特別特別派對，組建了東道主歡迎委員會 (Las Vegas Super Bowl LVIII Host Committee)，以550萬元的有限經費，以及近15名名全職工作人員協調、籌備和落實 「美國最最的美式足球派對」(America’s Ultimate football party)。

拉斯維加斯以「賭城 」享譽，1955年開始就由議會通過，創設一個公共的市場行銷單位— 拉斯維加斯會議暨訪客中心 (Las Vegas Convention and Visitors Authority)，長期推介和協調內華達州南部的觀光產業、會議籌辦和特別活動。

賭城不僅長期吸引遊客造訪，更是運動博彩的場所。1970年時，到達的訪客為678萬7650人次，出席展會或者會議者26萬9129人次；到2021年時，到達的訪客為3223萬600人次，出席展會或者會議者220萬6400人次。

歡迎委員會目前樂觀地估計，明年為期一個星期的「超級盃周」(Super Bowl Weekend) 可能有31萬1000名球迷從各地慕名抵埠，還有大約10萬名一般遊客本來就計畫到此一遊；至於有關舉行一 屆超級盃可能捎帶給地方經濟發展的利益，雖然確切的數字難產，可是上看5億美金還是持平之論。

賭城的客房總數雖然在新冠疫情期間有減少，可是城市的下城，幹道區域的賭場大酒店、當地賭場客棧和非賭場客居房間總數，達到15萬0487間。主辦這場球賽的NFL聯盟，以及參加競技兩支球隊的職員和眷屬，使用的客房總數至少約2萬5000間。

歡迎委員會眼前還沒有決定球賽相關活動的中心點安排在何處，然而下屆賽事動員的義工總數，朝向成千上萬的目標前進。