場邊人語／著眼季後 金塊積厚

丹佛金塊隊目前戰績38勝18負，領先美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)其他14支球隊；團隊正在默默地為季後賽 戰力補柴添火，

主場在科羅拉多州丹佛的金塊隊是於2月9日下午和洛杉磯湖人 隊達成協議；由湖人隊送出身高6呎10吋，現年25歲的中鋒/大前鋒布萊恩 (Thomas Jermaine “TB” Bryant)，換回現年27歲的得分後衛里德 (Davon Malcolm Reed)和3個(2025、2026、2029)第2輪選秀權。

湖人隊是在和猶他爵士隊完成3隊8名球員的交易之後，趕在當天季中交易截止時間之前，再和金塊隊達成人事協議。

布萊恩在紐約上州 羅契斯特出生，是印第安納大學校友，他在校隊2年期間(2015-17) 球季總共在陣1745分鐘，場均在場25.3分鐘，515次出手投籃有305次得分，命中率為59.2%，三分球75次出手28次破網，命中率37.3%，罰球284投204中，命中率71.8%，累積共得到842分，還有 428個籃板球84次助攻。

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 於2017年6月22日在紐約市舉行的選秀活動，布萊恩由猶他爵士隊於第 2輪12順位被選中。

他在2017年12月23日在大聯盟正式亮相，總共6個球季代表2支球隊參加過211場比賽，其中133場是先發，場均在陣時間20.4分鐘，值得注意的是，他由大學籃球場轉戰職業籃球運動天地之後，只有一個球季有過72場賽事 (2018-19)，最少僅有10 場参與(2020-21)。

布萊恩在2022年7月6日才和湖人隊簽訂1年短約，本季參加過41場比賽，其中25場是先發，場均在陣時間21.4分鐘，301次出手投籃有197次得分，命中率為65.4%，三分球50次出手22次破網，命中率44%，罰球108投80中，命中率74.1%，累積共得到496分，還有 279個籃板球29次助攻。

布萊恩對於自己在隊友中鋒戴維斯(Anthony Marshon Davis Jr.) 受傷期間，因此擁有替補先發機會表示滿意，個人場均可以得到12.1分和6.8籃板。戴維斯本季參加過32場比賽，其中30場是先發，場均在陣時間33.5分鐘，558次出手投籃有318次得分，命中率為57%，三分球48次出手13次破網，命中率27.1%，罰球243投201中，命中率82.7%，累積共得到850分，還有 385個籃板球81次助攻。

布萊恩在轉隊之後，如何爭取到更多表現機會是個懸念；不過在季後賽季的關鍵時刻，為當家的6呎11吋中鋒約柯奇(Nikola Jokić) 分憂解勞，是當務之急。