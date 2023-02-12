我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

場邊人語／著眼季後 金塊積厚

彭廣揚

丹佛金塊隊目前戰績38勝18負，領先美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)其他14支球隊；團隊正在默默地為季後賽戰力補柴添火， 

主場在科羅拉多州丹佛的金塊隊是於2月9日下午和洛杉磯湖人隊達成協議；由湖人隊送出身高6呎10吋，現年25歲的中鋒/大前鋒布萊恩 (Thomas Jermaine “TB” Bryant)，換回現年27歲的得分後衛里德 (Davon Malcolm Reed)和3個(2025、2026、2029)第2輪選秀權。 

湖人隊是在和猶他爵士隊完成3隊8名球員的交易之後，趕在當天季中交易截止時間之前，再和金塊隊達成人事協議。 

布萊恩在紐約上州羅契斯特出生，是印第安納大學校友，他在校隊2年期間(2015-17) 球季總共在陣1745分鐘，場均在場25.3分鐘，515次出手投籃有305次得分，命中率為59.2%，三分球75次出手28次破網，命中率37.3%，罰球284投204中，命中率71.8%，累積共得到842分，還有 428個籃板球84次助攻。 

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 於2017年6月22日在紐約市舉行的選秀活動，布萊恩由猶他爵士隊於第 2輪12順位被選中。 

他在2017年12月23日在大聯盟正式亮相，總共6個球季代表2支球隊參加過211場比賽，其中133場是先發，場均在陣時間20.4分鐘，值得注意的是，他由大學籃球場轉戰職業籃球運動天地之後，只有一個球季有過72場賽事 (2018-19)，最少僅有10 場参與(2020-21)。 

布萊恩在2022年7月6日才和湖人隊簽訂1年短約，本季參加過41場比賽，其中25場是先發，場均在陣時間21.4分鐘，301次出手投籃有197次得分，命中率為65.4%，三分球50次出手22次破網，命中率44%，罰球108投80中，命中率74.1%，累積共得到496分，還有 279個籃板球29次助攻。 

布萊恩對於自己在隊友中鋒戴維斯(Anthony Marshon Davis Jr.) 受傷期間，因此擁有替補先發機會表示滿意，個人場均可以得到12.1分和6.8籃板。戴維斯本季參加過32場比賽，其中30場是先發，場均在陣時間33.5分鐘，558次出手投籃有318次得分，命中率為57%，三分球48次出手13次破網，命中率27.1%，罰球243投201中，命中率82.7%，累積共得到850分，還有 385個籃板球81次助攻。 

布萊恩在轉隊之後，如何爭取到更多表現機會是個懸念；不過在季後賽季的關鍵時刻，為當家的6呎11吋中鋒約柯奇(Nikola Jokić) 分憂解勞，是當務之急。  

湖人 季後賽 紐約上州

上一則

NBA／福克斯延長賽爆發斬獨行俠雙星合體 國王3連勝

下一則

5千萬人下注超級盃 今年賭金160億元 去年的2倍

延伸閱讀

NBA／布萊恩MVP賽季戰袍 580萬拍出

NBA／布萊恩MVP賽季戰袍 580萬拍出
布萊恩MVP賽季球衣拍出 創史上第二高價

布萊恩MVP賽季球衣拍出 創史上第二高價
NBA／爭睹詹姆斯寫得分王歷史 場邊座位喊價破9萬元

NBA／爭睹詹姆斯寫得分王歷史 場邊座位喊價破9萬元
頻被粉絲嚴重騷擾 基努李維申請禁令護女友

頻被粉絲嚴重騷擾 基努李維申請禁令護女友

熱門新聞

詹姆斯7日坐上NBA總得分王寶座。（美聯社）

NBA／得分王詹姆斯每天睡12小時 年花150萬元保養

2023-02-08 18:56
太陽新老闆一入主就幹大事，主導杜蘭特交易案。（截圖自推特／＠Bleacher Report）

NBA／太陽新老闆剛接手就換回杜蘭特 保羅、布克嗨發文

2023-02-09 08:34
獨行俠老闆庫班派出私人飛機將厄文直接從紐澤西接到達拉斯。（取材自獨行俠官方推特）

NBA／新老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

2023-02-07 08:42
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。（路透）

足球／傳土耳其強震後遭活埋 迦納國腳阿特蘇找到了

2023-02-07 20:19
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。(Getty Images)

NBA／驚天大交易 杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

2023-02-09 01:29
日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（取材自每日新聞推特）

圍棋／日13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

2023-02-07 01:50

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題