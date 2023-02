場邊人語／大賽勁爆 招財進寶

一年一度的職業美式足球超級盃 大賽,本質正是恭喜發財。

首屆超級盃大賽在1967年1月15日於加州洛杉磯 紀念競技場(Los Angeles Memorial Coliseum)舉行,而今年2月12日晚間第57屆美國職業美式足球大聯盟(NFL)超級盃將在亞里桑納州鳳凰城西北方的格林岱爾(Glendale)舉行。2021年超級盃散場時,5個小時之內就有超過140班次的私人飛機離開洛杉磯地區各個機場。

對於部分球迷來說,超級盃大賽是個令人眼花撩亂的聚寶盆,有人急於投入,也有人因此沾光。

NFL聯盟代表32支球隊的集體利益,對於每年組織的營運和獲利目標設定明確,其中包括超級盃選址和落實細節。大聯盟遵循「勝者恆得」(To the victor go the spoils)的原則,從票務、總務、業務都兼顧合理分配,但是分級,分紅也都有別。

參加超級盃比賽的兩支球隊成員,無論結果輸贏,都擁有5項別人望塵難及的收穫:首先就是曾在超級盃比賽亮相,其次是有機會最近距離接觸「朗巴迪獎盃」(The Lombardi Trophy),透過有線電視網在全球各地螢光幕上獻技、成為美式足球項目的「世界冠軍」和戴上一只限量(150支)生產的紀念戒指,以及獲得數字可觀的季後分紅。

大聯盟對於個別球員的例行賽和季後賽出勤紀錄,以及何時請病假,是否仍然在作戰名單之內,都列入季後紅利全額或這部分發放影響因素。

酋長隊和老鷹隊的大部分合格成員名利雙收,在大賽勝出的球隊53名球員和相關的教練、行政主管和主要職員,依照大聯盟團體合約規定,都可以獲得15萬7000元紅利,輸球的球隊每名隊員也有8萬2000元進帳。大聯盟本季季後分紅有5個階段發放,以小組冠軍身分亮相外卡賽的隊伍,每名球員分紅4萬6500元,有幸躋身外卡賽的球員每人酌發4萬1500元;晉級第2階段的球隊每名球員再分紅4萬6500元,晉級第3階段聯會冠軍之爭的球隊,每名球員分紅6萬9000元,所以一名球員只要跟對球隊,在季後額外收入30萬美元完全是有可能的。

到目前為止,有12支球隊曾經多次贏得超級盃,還有12支球隊始終和超級盃無緣。這些不只一次嘗過封王的球隊包括酋長隊、坦帕灣海盜隊、巴爾迪摩烏鴉隊、邁阿密海豚隊、丹佛野馬隊、華盛頓紅人隊、洛杉磯/奧克蘭突擊者隊、紐約巨人隊、綠灣包裝工隊、達拉斯牛仔隊、舊金山四九人隊、匹茲堡鋼人隊和新英格蘭愛國者隊。

超級盃大賽的場地停車和餐飲消費總和上看200萬美元,門票基本收入(不算附加價值)至少在6650萬元以上;相關紀念品在開賽之前、比賽期間和賽後都在熱賣,至少以百萬計。大聯盟和傳播媒體已經簽訂的長期合約(11年總價1100億美元),促使這些全程直播的本錢,每屆最低付費30億美元;至於品牌簽訂的夥伴協定總值也逼近20億美元。