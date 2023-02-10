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場邊人語／計數改變 新高就便

彭廣揚

美加地區男子職業籃球（NBA）的運動天地，在1979-80球季推出三分球計數方法後，這些年來已經由單純的創意，發展出成套的演繹。

艾辛道（Ferdinand Lewis Alcindor Jr.）、也就是大家目前熟悉的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），其實是兩分球賽制的最後一位生涯累積得分王（3萬8387分）。

他身高7呎2吋（218公分），在紐約市曼哈頓上城西區的包威爾中學（Power Memorial Academy）男籃校隊發跡，代表洛杉磯加州大學男籃隊3個球季出賽88場，場均得到26.4分和15.5個籃板球，投籃命中率達到63.9%。他於1969年參加NBA年度選秀，成為密爾瓦基公鹿隊的狀元。1969年10月18日在大聯盟亮相，職業生涯19次入選全明星，榮獲過年度最佳新人獎項，拿下6次例行賽最有價值球員。

在公鹿隊的史頁之中，至今只有144場例行賽出現隊員單場至少得到40分，占總數的31%，他還有3次在季後賽單場獲得40分以上。

賈霸現年75歲，已經入列籃球名人堂，他雖然曾經是職籃運動天地叱吒風雲的統領人物，目前確定期在華盛頓郵報、英國衛報和時代周刊等有國際影響力的刊物，署名專欄發表意見討論社會實踐相關議題。

賈霸和三分球無關和無緣，他的職籃生涯前半部沒有三分球的賽制，也缺乏得分後衛和大、小前鋒分工，他的中鋒角色其實是兩分籃球競技最精采的片段，簡單、實在和俐落。賈霸在公鹿隊效力時，根本沒有三分球這回事，他轉隊到洛杉磯湖人隊，三分球計數方法出現之後，他也沒有趕搭上車，即使在退役前，累積的三分球出手次數只有兩位數。

三分球和兩分球，不僅是一分之差；它整個顛覆了球隊戰術、球賽節奏、球員手感、球迷情緒和球場氛圍。最重要的是，從此不斷地催生「逆轉、壓哨、絕殺」的經典局面。

賈霸在NBA總共出賽1560場，其中代表洛杉磯湖人隊1093場；他的職籃生涯有2萬6307次出手投籃，1萬5836次得分，命中率56%，還有9304次站上罰球線，有6712次得分，命中率72.1%。

1984年4月5日晚間在拉斯維加斯，賈霸代表湖人隊出戰猶他爵士隊以129比115獲勝。賈霸在終場前8分鐘53秒時獲得隊友魔術強森（Earvin “Magic” Johnson）的助攻，以假動作騙過對方球員得分，打破已過世的中鋒張伯倫（Wilton Norman Chamberlain）保持的3萬14191分紀錄。

也就是說，賈霸當初是連續15個球季深耕，每季至少場均21分，才能締造新高。

洛杉磯 湖人 NBA

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