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場邊人語／稱兄道弟 奮勇殺敵

彭廣揚

一哥掛彩，二弟挺身而出。

金州勇士隊2月6日在加州舊金山大通球場（Chase Center）迎戰奧克拉河馬城雷霆隊，吸引爆滿的1萬8064名球迷捧場，勇士隊32歲得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）在隊友柯瑞（Wardell Stephen Curry II）左腿負傷缺席之下，登場33分鐘14秒收穫42分，協助主隊以141比114擊退來者，贏得例行賽季第28場勝利。

柯瑞已經在例行賽季連續227場賽事每場至少有一次三分球得分。

湯普森在這場比賽結束前4分鐘41秒時離場；全場16次三分球出手12次命中，創下球季至今最佳紀錄；勇士隊的另外一名現年23歲的得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole）登場29分鐘18秒收穫21分，還留下職籃生涯最佳的12次助攻紀錄。

勇士隊目前場均助攻29.7次，在NBA居首。

湯普森因此在職籃生涯累積有8次出賽時單場至少有10次三分球破網。這個成績比起和他稱兄道弟的柯瑞稍微遜色些。

勇士隊全場控球時間有29分鐘9秒，而雷霆隊的控球時間僅有17分鐘57秒，雙方2次平手1次領先改變。勇士隊展現團隊轟炸對手的力量，97次出手投籃有56次得分命中率57.7%，三分球出手50次有26次得逞命中率達到52%。此外，勇士隊11名球員上場，每個人都得分，共有5人得分是兩位數。

2021年5月8日也是在主場，勇士隊以136比97狂掃雷霆隊，全隊54次三分球出手有27次得分，創下團隊最佳單場紀錄，其中柯瑞包辦11顆。

第72屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）全明星表演賽預定2月19日在猶他州鹽湖城舉行，意味著例行賽程的82場賽事悄然進入下半部；柯瑞仍然是人氣旺盛的西區先發。

勇士隊目前在球季已經累積有13次單場最少獲得125分，而且戰績是12勝1負。勇士隊場均得到118.4分，在NBA排行榜僅次於沙加緬度國王隊的119.3分。

勇士 柯瑞 NBA

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