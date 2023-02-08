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NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

場邊人語／現場旁觀 票價近萬

彭廣揚

NFL超級盃大賽門票最低門檻，已經由當年的兩位數演變成現今的四位數。

首屆超級盃大賽是在1967年1月15日於加州洛杉磯紀念競技場（Los Angeles Memorial Coliseum）舉行，每張入場券面值12元（現值105元），有6萬1000名球迷捧場。

每張面值12元的入場券售賣3屆，每張面值15元的入場券售賣5屆，面值20元的入場券售賣3屆，面值30元的入場券售賣4屆，面值75元的入場券則是在售賣2屆之後，門票的面值於1988年第22屆超級盃時漲破100元，並在2021年第55屆超級盃時漲到4000元。

2022年2月13日第56屆NFL超級盃在加州洛杉磯英格塢舉行，現場每張球票最低售價5823元。

2023年2月12日第57屆NFL超級盃將在亞里桑納州鳳凰城西北方的格林岱爾舉行，現場每張球票最低售價4351元，目前單張門票最高叫價為4萬1430元。

本屆超級盃使用的是亞里桑納紅雀隊的主場「州際產業保險理財球場」（State Farm Stadium），最多容量超過7萬1000名球迷。NFL每次在選擇超級盃大賽場地時，都需要考慮4個基本因素：主辦城市擁有進駐的大聯盟球隊、主辦城市提供的比賽場地至少容量為7萬人、主辦城市必須有足夠的處理氣候變遷準備，或者提供一個合格的室內競技場所，或者保證戶外場地在比賽時不至於積雪3英呎，以及主辦城市必須為與賽的兩支球隊提供足夠和安全地練球空間，並且方便現場球迷停車和露天舉行車尾派對。

想要到超級盃現場觀戰的球迷，應該在例行賽開始時就緊隨形勢發展，並且在賽程進入到最後3場時決定捧場地點，並且在賽前10日趕到現場集結和熱身。至於說是否一票難求；許多影視產業工作者、藝文界名人、網紅、超模和球星，都會把握機會「蹭」一下這個難得的國際曝光機會，不在少數的跨國企業也積極爭取贊助、廣告、合作和參與機會。個別球迷的門票不至於一票不剰，如果有人做好準備等到開賽之前，說不定還會撿到便宜。

大部分出席超級盃現場觀戰的球迷，通常都是登入4個合法轉售票務專業網站購買套票入場，也就是說除了基本門票之外，還至少連帶購買停車券（170元）、車尾派對出席證（723元起），以及各個啤酒和音樂派對門票（1610元起跳）等。

超級大賽，消費哇塞！

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