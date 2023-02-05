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場邊人語／內野重鎮 續約固陣

彭廣揚

留才和攬才同等重要。 

美國職棒大聯盟 (MLB)紐約大都會隊，1月31日上午正式宣布，和現年30歲的內野和外野手麥尼爾 (Jeff McNeil) 續約，合約內容是為期4年總額5000萬美元，還包括有球隊在2027年球季享有選擇權。 

大都會隊的球迷因此注意到，球隊自從於2013年6月14日和麥尼爾4次簽訂短約之後，直到嶄新球季展開春季集訓前，才主動續約保固一份二壘手的合約。這份合約及時及時肯定麥尼爾是一名難得的「子弟兵」(Homegrown Star)。 

麥尼爾也已經入選美國代表隊陣容，將在3月間參加第五屆世界經典棒球賽。 

麥尼爾其實是在加州中部聖塔芭芭拉出生，身高6呎1吋，右投左打，2018年7月24日代表國家聯會紐約大都會隊首次亮相大聯盟。先後只效力於這支球隊，歷年5個球季總共出賽516場，場均打擊率.307，共有2039次打席、1837次打數，擊出過564支安打121次二壘安打9次三壘安打46支全壘打，整體攻擊指數(上壘加長打率)達到.827。他的累積三振次數有242次三振138次四壞球保送，6次故意保送，4次盜壘成功10次盜壘失敗，累積得到258分有214打點。 

麥尼爾在這個例行賽季表現耀眼，在職棒生涯第2次當選全明星；總共出賽148場，創寫個人單季出場次數記錄；場均打擊率.326，成績在大聯盟高居榜首。他因此成為大都會隊首名球員，在例行賽季成為「打擊王」，並且是大隊會隊史頁之中，第2名球員榮膺國家聯會打擊王者之稱。 

他整季先發被安排於7個截然不同的打擊次序，共有589次打席533次打數，擊出過174支安打39次二壘安打1次三壘安打9支全壘打，並且累積有22次單場出現多支安打；整體攻擊指數(上壘加長打率)達到全聯盟僅見的 .836，有61次遭到三振40次四壞球保送，1次故意保送，沒有盜過壘5次盜壘失敗，累積得到73分有62打點。 

麥尼爾曾經在2019年例行賽季，首次在職棒生涯當選全明星；總共出賽133場，場均打擊率.318，共有567次打席510次打數，擊出過162支安打38次二壘安打1次三壘安打23支全壘打，整體攻擊指數(上壘加長打率)達到.916，有75次遭到三振35次四壞球保送，2次故意保送，沒有盜過壘1次盜壘失敗，累積得到83分有75打點。

麥尼爾是攻守俱佳的球員，主要鎮守場內交通繁忙的二壘，他在職棒比賽有過462次先發253次奉派防守二壘。他還負責防守過左外野(130場)、右外野(53場)、和三壘(26場)。 

大都會 指數 加州

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