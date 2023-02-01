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場邊人語／酋長打虎 不亦樂乎

彭廣揚

在比賽終結之前8秒，27歲的坎薩斯城酋長隊定點踢球員巴克（Harrison Butker）從45碼處射門成功，使得雙方原本20比20的僵局出現破口，酋長隊最終以23：20壓哨絕殺險勝。

巴克是喬治亞理工學院校友，身高6呎4吋，在2017年美國職業美式足球大聯盟（NFL）選秀中，由卡羅萊納黑豹隊於第7輪233順位選中。他在今年例行賽出戰13次，遠處攻門和錦上添花的準頭竟是6年以來最低潮。

然而他在這場關係重大的季後淘汰賽，從第1節就從24碼處射門首開紀錄，隨後每一節都有遠射和得分後再加碼的表現，協助球隊成為NFL美聯霸主，自己也證明球感回復。

NFL季後賽第3階段進行的第2場賽事，美聯第1種子坎薩斯酋長隊在箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）迎戰美聯第3種子辛辛那提猛虎隊。酋長隊例行賽戰績是14勝3負，猛虎隊則是12勝4負。兩隊連續兩年都在季後賽遭遇，戰績互有勝負。

坎薩斯酋長隊是由現年27歲，身高6呎3吋的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）帶傷領銜。辛辛那提猛虎隊則是由現年26歲，身高6呎4吋的布洛（Joseph Lee Burrow）領軍。馬霍姆斯共有5個球季13場季後賽的作戰經驗，當天笑納第10勝。布洛則擁有2個球季7次季後賽先發經歷，當晚第2次不敵對方。

猛虎隊當天在密蘇里州客場出戰行情更被看好的酋長隊。猛虎隊上半場就以6比13落後，終場僅以3分差黯然離場；這場比賽吸引7萬3426名球迷入場，上座率達到100%。酋長隊在2021年季後賽關鍵時刻就以24比27輸給猛虎隊，因此失去贏得超級杯的機會。

酋長隊全場控球時間32分鐘51秒，而猛虎隊握有控球權27分鐘9秒，猛虎隊有2次失誤，酋長隊則有1次失誤。酋長隊累積傳接距離達到315碼，猛虎隊傳接推進238碼；前者衝鋒只有推進42碼後者也不過有71碼，猛虎隊遭到判罰9次損失71碼，酋長隊判罰4次損失55碼。

布洛當天登場累積傳球41次給8名隊友有26次成功，有1次傳接達陣，累積推進270碼，成功率為63.41%，最遠傳接距離35碼，有2次遭到攔截還有5次遭到擒殺損失32碼，自己4次持球衝鋒過累進30碼。

馬霍姆斯累積傳球43次給10名隊友有29次成功，成功率67.44%，2次傳接達陣，累積推進326碼，最遠傳接距離29碼，沒有遭到攔截和3次遭到擒殺，還有3次自己持球衝鋒累進8碼，以及掩護4名隊友衝鋒17次累進34碼。

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