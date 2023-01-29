場邊人語／精銳剩四 發揮無私

美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 季後賽 第3階段(Conference Championship) 淘汰賽事，預定1月29日進行2場。

這些賽事依序是1月29日下午3時起，由國家聯會第1種子費城 老鷹隊在主場迎戰國家聯會第2種子舊金山 四九人隊。老鷹隊在例行賽季˙戰績是14勝3負，四九人隊的戰績也是14勝3負。

老鷹隊和四九人隊在例行賽季表現剛強，雙方自從1951年10月6日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰35次(1次在季後賽) ，其中四九人隊占上風，戰績是20次告捷14次敗北1和。

國家聯會第1種子費城老鷹隊，是由現年24歲，身高6呎1吋的赫茲 (Jalen Alexander Hurts)領銜。名列國家聯會第2種子舊金山四九人隊，是由現年23歲，身高6呎1吋的波迪 (Brock Richard Purdy) 領銜。赫茲共有2個球季2場季後賽的作戰經驗，波迪則擁有1個球季1次季後賽先發經歷。

1月29日晚間6時30分起，美國聯會第1種子坎薩斯酋長隊在主場迎戰美國聯會第3種子辛辛那提猛虎隊。酋長隊在例行賽季的戰績是14勝3負，猛虎隊的戰績則是12勝4負。坎薩斯酋長隊是由現年27歲，身高6呎3吋的馬霍姆斯 (Patrick Lavon Mahomes II)領銜。辛辛那提猛虎隊是由現年26歲，身高6呎4吋的布洛 (Joseph Lee Burrow)領銜。馬霍姆斯共有5個球季12場季後賽的作戰經驗，布洛則擁有2個球季6次季後賽先發經歷。

酋長隊和猛虎隊是地緣和美國聯會宿敵，雙方自從1968年10月13日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰32次 (其中1 次是季後賽)，其中猛虎隊占了上風，戰績是18次告捷14次敗北。

目前各方在賽前評估，酋長隊和老鷹隊形勢看好。

自從2018年2月4日費城老鷹隊擊敗新英格蘭愛國者隊之後，最近5屆超級盃得主都是新面孔，分別是新英格蘭愛國者隊、坎薩斯城酋長隊、坦帕灣海盜隊和洛杉磯公羊隊。

辛辛那提猛虎隊和舊金山四九人隊，因此會創寫歷史嗎？

4支球隊面臨1月底的既定賽程，都必須闖過第3關才能繼續前行爭奪超級盃。