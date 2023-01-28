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場邊人語／紐約招賢 一刻未閒

彭廣揚

捨得花錢，才能招賢！

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊1月24日正式宣布，和現年34歲的外野手范姆（Thomas James Pham）簽定短約，合約內容是為期1年總額600萬美元，還包括200萬美元激勵獎金（每一級別20萬元），如果他整個球季打擊次數能夠能夠達到225、250、275、300、325、350、375、400、425、450次。

大都會隊的球迷已經注意到，這支職棒隊自2022年10月9日在皇后區法拉盛花旗球場完成季後賽外卡階段賽事，就一直忙著装修主場外野部分，期待在春季迎來又一番欣喜氣象。現階段的花旗球場装修工程，主要項目是更新中外野的巨型記分板，以及分別位在左外野和右外野的大小豪華包廂。

大都會隊此刻是以堅定的投資態度，明確設定奪標的進程，因此運用例行賽季間的空檔，按照規劃調整場地設計，並且積極爭取高手加盟，以實際的行動拉近和全體球迷觀賞和點評比賽的距離。

球隊老闆柯恩（Steven A. Cohen）自2020年9月14日接手營運後，始終以非常明確態度支持任何提升球隊競爭力和球迷凝聚力的建議；由去年秋季至今，他已向10名自由球員薪金承諾投資4億9820萬元。

大都會隊曾經兩次獲得MLB年度總冠軍。最近一次是在1986年10月27日，擊敗波士頓紅襪隊封王。

范姆在內華達州拉維加斯出生，身高6呎1吋，右投右打，2014年9月9日代表國家聯會聖路易紅雀隊首次亮相大聯盟。先後效力於紅雀隊、坦帕灣光芒隊、聖地牙哥教士隊、辛辛那提紅人隊和波士頓紅襪隊，歷年9個球季總共出賽876場，場均打擊率.259，共有3420次打席、2957次打數，擊出過767支安打136次二壘安打18次三壘安打114支全壘打，整體攻擊指數達到.787，累積有816次三振，407次四壞球保送，11次故意保送，97次盜壘成功，29次盜壘失敗，累積得到504分，有363打點。

范姆曾經在2017年球季代表紅雀隊，以及2019年代表光芒隊，兩度演出單季全壘打次數口上盜壘次數至少「雙20」的紀錄。

他也是大聯盟保持「百轟+95盜」紀錄的現役球員之一，在過去5個正常球季每季都至少有15支全壘打。

大都會目前3名先發外野手人選是現年33歲的坎納（Mark Mark David Canha）、現年29歲的尼莫（Brandon Tate Nimmo）和現年34歲，來自多明尼加的馬提（Starling Javier Marte），范姆到位後將支援外野防務，並且有機會支援指定打擊角色。

大都會 投資 波士頓

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