場邊人語／防守能士 擇優從事
無論舊金山49人隊是否能夠成為年度總冠軍，球隊的38歲的防守教練芮恩斯（DeMeco Ryans）都將迎接新的一段勝利人生。
他正奔向成為總教練最後一段路程。
就在美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽第2階段如火如荼進行相關賽事時，芮恩斯婉拒印地安納亞波里斯小馬隊的總教練面試，然而卻同時為球迷和球評看好，認為他非常有機會應聘成為丹佛野馬隊或者休士頓德州佬隊的總教練。
照理說，芮恩斯最早於1月29日出賽費城老鷹隊後，被宣布接掌特定球隊總教練才有意義。
老鷹隊和49人隊的對決是矛與盾之爭；雙方的進攻布置固然重要，防守效率更是關鍵。
芮恩斯身高6呎1吋，在阿拉巴馬州出生，是阿拉巴馬大學校友，本科是商業管理，在美式足球校隊職司內線防守位置；大三和大四兩年期間各出賽12場，總共有41次獨立擒抱、35次協助擒抱、5次擒殺對方四分衛，2次攔截對方傳球。
他在2006年參加大聯盟年度選秀，在第2輪33順位由德州佬隊圈選，曾經先後效力於德州佬隊和費城老鷹隊。他在職業球員生涯10個球季之間出賽140場，只有1次不是先發，總共有735次獨立擒抱、235次協助擒抱、13.5次擒殺對方四分衛，7次攔截對方傳球。
他曾經在入行當年，票選成為年度防守最佳新人獎項得主，有「跨世代的啟發者」（Generational Motivator）美稱。
他於2017年2月28日由49人隊聘請成為球隊防守品質管制教練（Defensive Quality Control Coach），第2年擢升為內線防守專職教練（Inside Linebackers Coach），2021月1月18日日再度提升為球隊的防守教練（Defensive Coordinator）。
NFL於1月25日宣布8項年度大獎最後候選名單，其中「年度最佳助理教練」（Assistant Coach of the Year）獎項有3名球隊防守教練列名，分別是芮恩斯、現年37歲的老鷹隊進攻教練斯坦乾（Shane Steichen）、現年36歲的底特律獅子隊進攻教練強森（Benjamin David Johnson）。
芮恩斯在職業助理教練生涯，2個球季出賽34場，戰績23勝11負。在例行賽有1次讓對手整場沒有得分，4次將對手分數擠壓到個位數，還有2次造成對方只有7分收獲。
芮恩斯升任球隊的總教練只是遲早問題；畢竟他在49人隊被證明是有本事的。
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