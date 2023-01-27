場邊人語／防守能士 擇優從事

無論舊金山49人隊是否能夠成為年度總冠軍，球隊的38歲的防守教練芮恩斯（DeMeco Ryans）都將迎接新的一段勝利人生。

他正奔向成為總教練最後一段路程。

就在美國職業美式足球 大聯盟（NFL）季後賽第2階段如火如荼進行相關賽事時，芮恩斯婉拒印地安納亞波里斯小馬隊的總教練面試，然而卻同時為球迷和球評看好，認為他非常有機會應聘成為丹佛野馬隊或者休士頓德州 佬隊的總教練。

照理說，芮恩斯最早於1月29日出賽費城 老鷹隊後，被宣布接掌特定球隊總教練才有意義。

老鷹隊和49人隊的對決是矛與盾之爭；雙方的進攻布置固然重要，防守效率更是關鍵。

芮恩斯身高6呎1吋，在阿拉巴馬州出生，是阿拉巴馬大學校友，本科是商業管理，在美式足球校隊職司內線防守位置；大三和大四兩年期間各出賽12場，總共有41次獨立擒抱、35次協助擒抱、5次擒殺對方四分衛，2次攔截對方傳球。

他在2006年參加大聯盟年度選秀，在第2輪33順位由德州佬隊圈選，曾經先後效力於德州佬隊和費城老鷹隊。他在職業球員生涯10個球季之間出賽140場，只有1次不是先發，總共有735次獨立擒抱、235次協助擒抱、13.5次擒殺對方四分衛，7次攔截對方傳球。

他曾經在入行當年，票選成為年度防守最佳新人獎項得主，有「跨世代的啟發者」（Generational Motivator）美稱。

他於2017年2月28日由49人隊聘請成為球隊防守品質管制教練（Defensive Quality Control Coach），第2年擢升為內線防守專職教練（Inside Linebackers Coach），2021月1月18日日再度提升為球隊的防守教練（Defensive Coordinator）。

NFL於1月25日宣布8項年度大獎最後候選名單，其中「年度最佳助理教練」（Assistant Coach of the Year）獎項有3名球隊防守教練列名，分別是芮恩斯、現年37歲的老鷹隊進攻教練斯坦乾（Shane Steichen）、現年36歲的底特律獅子隊進攻教練強森（Benjamin David Johnson）。

芮恩斯在職業助理教練生涯，2個球季出賽34場，戰績23勝11負。在例行賽有1次讓對手整場沒有得分，4次將對手分數擠壓到個位數，還有2次造成對方只有7分收獲。

芮恩斯升任球隊的總教練只是遲早問題；畢竟他在49人隊被證明是有本事的。