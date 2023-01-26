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場邊人語／前鋒補員 湖人如願

彭廣揚

年紀輕輕，還是需要一個比較理想的工作環境靜一靜。

華盛頓巫師隊於1月23日同意，將即將年滿25歲的大前鋒八村壘（Rui Hachimura）交易到洛杉磯湖人隊；湖人隊因此送出現年27歲的左手後衛納恩（Kendrick Nunn）和3個第2輪選秀權。

八村壘生於日本本州，從13歲起和籃球結緣，曾經是巫師隊的「親善大使」，成為球隊進軍太平洋彼岸東瀛市場的寄望。他曾經代表日本參加2020/2021東京夏季奧運會，然而並沒有在鄉親父老面前留下美好記憶。

八村壘是岡薩加（Gonzaga）大學校友，在校隊3年期間表現逐年更上層樓；2016-17球季他總共上場128分，場均4.6分鐘，53次出手投籃有28次得分，命中率為52.8%，三分球14投4中，命中率28.6%，罰球24投13中，命中率54.2%，整季共得到73分，還有 38個籃板球2次助攻。

他在離校前的2018-19球季，進步步伐跨度明顯，當年球季總共上場1117分，場均30.2分鐘，465次出手投籃有275次得分，命中率為59.1%，三分球36投15中，命中率41.7%，罰球222投164中，命中率73.9%，整季共得到729分，還有240個籃板球56次助攻。

在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）於2019年6月20日舉行的選秀活動中，八村壘由巫師隊於第 1輪9順位被選中。

他在2019年10月23日在大聯盟正式亮相，總共4個球季參加178場比賽，其中118場先發，值得注意的是，他由大學籃球場轉戰職業籃球運動天地之後，單季最多只參加過57場賽事（2020-21），最少僅有30場（2022-23）。

八村壘由於個人心理健康原因，由主戰大前鋒轉變為替補前鋒，這是巫師隊球迷的最痛。

巫師隊在2020年12月28日和2021年10月17日曾經兩度為八村壘提供新秀續約合同，可是雙方再續約的可能性並不存在，使他成為受限制的自由球員。

身高6呎9吋、現年27歲的大前鋒庫茲瑪（Kyle Alexander Kuzma）於2021年8月6日從湖人隊交易到巫師隊。他的到來，促使八村壘在球隊的重要性大受影響。

八村壘於2021年1月21日在主場迎戰奧蘭多魔術隊，這是八村壘身穿巫師隊的最後一戰，他以替補身分登場29分鐘59秒，獨得30分，成就個人本季第2次單場斬獲30分。

湖人 日本 洛杉磯

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