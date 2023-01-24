場邊人語／猛虎逞威 比爾生畏

雙方延遲21天交戰，客隊痛擊主隊。

美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 季後賽 第2階段 進行的第3場賽事，是由美國聯會第2種子紐約水牛城比爾隊，在現年26歲，身高6呎5吋的艾倫 (Joshua Patrick Allen)領銜之下，迎戰美國聯會第3種子

辛辛那提猛虎隊；該隊是由現年26歲，身高6呎4吋的布洛 (Joseph Lee Burrow)領銜。

1月22日下午3時22分起，紐約水牛城比爾隊冒著戶外溫度華氏34 度( 攝氏1.1度)，在紐約上州 主場迎戰遠道而來的辛辛那提猛虎隊。比爾隊在例行賽季的戰績是13勝3負，猛虎隊的戰績則是12勝4負。猛虎隊全場一路領先，上半場就是以17比7超前，終場以27比10高奏凱歌；這場比賽有7萬773名球迷入場，上座率99%。

猛虎隊成軍55個球季，歷年季後賽戰績10勝15負，曾經3次有機會爭奪超級盃 ，卻都是無功而返。最近連續2個球季晉級季後賽；2021年的季後賽外卡階段以26比19取勝拉斯維加斯突擊者者隊，在第2回合以19比16險勝田納西泰坦隊，在第3回合以27比24險勝坎薩斯城酋長隊，可惜以20比23輸給洛杉磯公羊隊，失去贏得超級杯的機會。

比爾隊全場控球時間有26分鐘6秒，而猛虎隊握有控球權有33分鐘54秒，比爾隊有1次失誤，客隊則沒有失誤過。比爾隊累積傳接距離262碼，猛虎隊傳接推進240碼；前者衝鋒推進63碼後者則有172碼，比爾隊判罰8次損失60碼海豚隊判罰2次損失9碼。

這是比爾隊主力四分衛艾倫，在職業生涯季後賽8次先發出賽4次飲恨而歸。

艾倫當天登場累積傳球42次給9名隊友有25次成功，沒有傳接達陣，累積推進265碼，成功率為59.52%，最遠傳接距離32碼，1次遭到攔截還有1次遭到擒殺損失3碼，還有8次自己持球衝鋒累進26碼，以及掩護2名隊友衝鋒11次累進37碼1次衝鋒達陣。

猛虎隊當天由6呎4吋高的四分衛布洛先發登場，他在職業生涯季後賽6次先發出賽5次得意而歸。

布洛當天在第1節期間就率隊攻下14分，累積傳球36次給8名隊友有23次成功，2次傳接達陣，累積推進242碼，成功率有63.89%，最遠傳接距離28碼，沒有遭到攔截和1次遭到擒殺損失2碼，還有6次自己持球衝鋒累進31碼，以及掩護3名隊友衝鋒28次累進141碼1次衝鋒達陣。