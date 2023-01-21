場邊人語／美足八隊 繼續捉對

美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽 第2階段（Divisional Round）淘汰賽事，預定於這個周末1月21日到22日進行4場。

這些賽事依序是1月21日下午4時30分起，美聯第1種子堪薩斯酋長隊率先在主場迎戰美聯第4種子佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊。酋長隊例行賽戰績是14勝3負，美洲虎隊的戰績則是9勝8負。

酋長隊和美洲虎隊雙方自從1997年11月9日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰14次，其中酋長隊略占上風，戰績是8次告捷6次敗北，累積得到337分，美洲虎隊歷年來累積得到280分。

1月21日晚間8時15分起，國聯第1種子費城 老鷹隊在主場迎戰國聯第6種子紐約巨人隊。巨人隊例行賽戰績是9勝7負1和，而老鷹隊則是14勝3負。

老鷹隊和巨人隊是小組和國聯宿敵，雙方自1933年10月15日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰180次，有4次在季後賽，其中老鷹隊占了上風，戰績是91次告捷次87敗北2和，累積得到3493分，巨人隊歷年來累積得到3462分。

1月22日下午3時起，美聯第2種子紐約水牛城比爾隊在主場迎戰美聯第3種子辛辛那提猛虎隊。比爾隊例行賽戰績是13勝3負，猛虎隊則是12勝4負。

比爾隊和猛虎隊是聯盟內部宿敵，雙方自1968年9月22日以來歷年在例行賽和季後賽總共交戰32次，有2次在季後賽；其中比爾隊略占上風，戰績是17次告捷次15敗北，累積得到759分，猛虎隊歷年來累積得到705分。

1月22日下午6時30分起，國聯第2種子舊金山 四九人隊在主場迎戰國聯第5種子達拉斯牛仔隊。牛仔隊例行賽戰績是12勝5負，四九人隊則是13勝4負。

牛仔隊和舊金山隊是相同聯會季後賽的宿敵，雙方自1960年11月20日以來歷年在例行賽和季後賽總共交戰38次，有8次在季後賽；其中牛仔隊略占上風，戰績是19次告捷次18敗北1和，累積得到923分，四九人隊歷年來累積得到955分。

八支球隊在未來4周的既定賽程，都必須闖過舉足輕重的第2關才能繼續為奪標前行。