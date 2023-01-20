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場邊人語／海豚夠嗆 比爾勉強

彭廣揚

紐約水牛城比爾隊在美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽外卡階段第2場賽事，憑藉零失誤和累進423碼和3節得分，得以繼續追求角逐大聯盟年度總冠軍的夢。

1月15日下午，美聯第2種子紐約水牛城比爾隊在紐約上州主場迎戰美聯第7種子邁阿密海豚隊。比爾隊例行賽戰績是13勝3負，海豚隊則是9勝8負。比爾隊以34比31險勝邁阿密海豚隊；有7萬651名球迷入場，上座率99%。

比爾隊成軍63個球季，歷年季後賽戰績18勝19負，曾經4次有機會爭奪超級盃，卻都無功而返。最近4個球季有3次晉級季後賽；2021年的季後賽外卡階段以47比17狂掃新英格蘭愛國者隊，然而在第2回合以36比42輸給坎薩斯城酋長隊。

比爾隊全場控球時間有32分鐘13秒，而海豚隊控球權有27分鐘47秒，雙方都有失誤，主隊3次客隊2次。比爾隊累積傳接距離316碼，海豚隊傳接推進189碼；前者衝鋒推進107碼後者則有42碼，比爾隊判罰2次損失13碼海豚隊判罰7次損失34碼。

比爾隊主戰的6呎5吋四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen），現年26歲，在職業生涯季後賽7次先發出賽4次凱旋而歸。

艾倫當天先發登場，累積傳球39次給8名隊友有23次成功，3次傳接達陣，累積推進352碼，成功率為58.97%，最遠傳接距離52碼，2次遭到攔截有7次遭到擒殺損失36碼，還有4次自己持球衝鋒累進20碼，以及掩護2名隊友衝鋒22次累進87碼1次衝鋒達陣。

海豚隊當天由現年25歲、6呎2吋的替補四分衛湯普森（Skylar John Thompson）先發登場，他在密蘇里州出生，是坎薩斯州立大學校友。

湯普森當天累積傳球45次給9名隊友有18次成功，1次傳接達陣，累積推進220碼，成功率只有40%，最遠傳接距離25碼，2次遭到攔截和4次遭到擒殺損失31碼，還有2次自己持球衝鋒累進3碼，以及掩護4名隊友衝鋒18次累進39碼1次衝鋒達陣。

湯普森在這個球季代表海豚隊參加過7場例行賽，其中2場先發；這是他首次代表海豚隊亮相季後賽，可惜苦吞敗果。

比爾隊這場賽事勉強勝出，是警醒的時候了。

季後賽 紐約上州 新英格蘭

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