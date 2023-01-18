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場邊人語／海盜重創 牛仔硬闖

彭廣揚

2022年1月16日午後在主場，坦帕灣海盜隊在外卡戰以31比15取勝費城老鷹隊；一年之後同樣的場地和挑戰，海盜隊出賽達拉斯牛仔隊，上半場掛零，終場以14比31落敗。

牛仔隊最近一次在季後賽以17以上分差告捷，是於2010年1月9日晚間在主場，以34比14勝出。

牛仔隊已經連續兩年晉級季後賽；2022年1月16日午後4時40分起在主場，在外卡戰以17比23輸給舊金山四九人隊。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽外卡戰的最後一場賽事，1月16日晚間8時15分起由國聯第4種子坦帕灣海盜隊在佛州詹姆斯球場（Raymond James Stadium）迎戰國聯第5種子達拉斯牛仔隊。海盜隊例行賽戰績是8勝9負，牛仔隊則是12勝5負。當晚有6萬9145名球迷捧場，海盜隊擁有球權25分鐘26秒，牛仔隊掌控球權34分鐘34秒。客隊沒有失誤，主隊有1次失誤。牛仔隊在上半場就以18比0領先，全場4節比賽每節至少收穫6分。

牛仔隊獲勝後即刻啟程，將和四九人隊再戰。

現年45歲的海盜隊四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）擁有48場季後賽先發經驗，戰績35勝13負，這場比賽傳球66次給9名隊友35次成功，2次傳接達陣，累積推進351碼，成功率為53.03%，最遠傳接距離30碼，有1次遭到攔截有2次遭到擒殺損失17碼，沒有自己持球衝鋒。

他於2020年3月20日先和海盜隊簽約2年，2022年4月22日再續約1年。海盜隊是他在大聯盟效力的第2支球隊，由於他即將恢復自由之身，這場比賽有可能成為他身為海盜的留念之作。

現年29歲的牛仔隊四分衛普瑞斯考特（Rayne Dakota Prescott）只有5場季後賽先發經驗，戰績2勝3負，這場比賽傳球33次給8名隊友25次成功，多達4次傳接達陣，累積推進305碼，成功率為75.76%，最遠傳接距離34碼，沒有遭到攔截有1次遭到擒殺損失8碼，有7次自己持球衝鋒累積24碼還有1次衝鋒達陣，並且掩護2名隊友衝鋒28次累進104碼。

普瑞斯考特從第1節到第4節，分別以22碼、11碼、2碼和18碼傳接達陣，從頭到尾一直再對海盜隊的防線加壓。

牛仔隊的33歲定位踢球員馬鶴（Brett Maher）全場4度出腳攻門加分失敗，締下非常不光彩的紀錄。

季後賽 費城 足球

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