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場邊人語／壓哨一踢 戰績登梯

彭廣揚

同樣是全場3節都得分；佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊依靠第4節攻進11分，以及一記36碼的壓哨絕殺，以31：30氣走洛杉磯電光隊。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽外卡階段賽事於1月14日到16日進行6場。1月14日晚間8時15分起，美聯第4種子佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊在主場「教師退休基金銀行球場」（TIAA Bank Field）迎戰美聯第5種子洛杉磯電光隊。美洲虎隊例行賽戰績是9勝8負，而電光隊的戰績則是10勝7負。

這場季後賽兩軍表現精彩，吸引7萬250人現場觀戰，上座率100%；地主隊擁有球權27分鐘21秒，而客隊則有32分鐘39秒控球權。美洲虎隊是逆轉勝出；上半場曾以7：27落後，打完第3節仍然以20：30在苦苦追趕。美洲虎隊累積傳接距離273碼衝鋒距離117碼，失誤5次，犯規3次損失30碼。電光隊累積傳接距離253碼衝鋒距離67碼，沒有失誤，但是犯規7次損失42碼。

美洲虎隊當家四分衛勞倫斯（William Trevor Lawrence）現年23歲，身高6呎6吋，在田納西州諾克斯維爾出生；大學3年都是克萊門森（Clemson）大學美式足球校隊成員，參加40場比賽有90次傳球達陣過，傳球1138次其中758次成功，累積推進1萬98碼，成功率為66.6%，有17次遭到攔截。

他於2021年大聯盟年度選秀時由美洲虎隊在第1輪1順位選中，自此球隊和球迷對他寄予厚望。

他在這個例行球季已經連續17次先發出賽，單場至少都有21次試圖傳球，單場最多有47次試圖傳球，並且單場至少有11次以上接應成功，單場最多有30次以上接應成功，以及每場至少累進133碼，單場最多累進368碼。

這場比賽是勞倫斯的職業生涯季後賽首役，就拿下逆轉得勝的開門紅，有4次傳球達陣過，3次在下半場，傳球47次給6名隊友其中28次成功，最遠傳球距離39碼，累積推進288碼，成功率為59.57%，有多達4次遭到攔截，都在上半場，還有2次遭到擒殺損失15碼。

電光隊的主力四分衛是24歲的赫伯特（Justin Patrick Herbert），這場賽事也是他的職業生涯季後賽首次出征，有1次傳球達陣發生在上半場第2節，傳球43次給8名隊友其中25次成功，最遠傳球距離25碼，累積推進273碼，成功率為58.14%，沒有遭到攔截，還有3次遭到擒殺損失20碼。

勞倫斯最近一次率隊大比分落後反敗為勝是於2022年11月6日在主場出戰拉斯維加斯突擊者隊，上半場以10比20落後，終場卻是以27：20告捷。

季後賽 足球 洛杉磯

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