場邊人語／單戀不夠 主攻出走

職業運動場上的忠誠，恰似天花亂墜的片面承諾，聽聽也罷。

現年31歲的拉斯維加斯突擊者隊四分衛卡爾 (Derek Dallas Carr)，自從2022年12月24日在客場輸給匹茲堡鋼人隊之後，再也沒有出賽的機會。他於是在2023年1月12日上午，透過推特向突擊者隊的球迷書面告別，並且矢言將代表另外一個城市另外一支隊伍，繼續為奪得年度總冠軍的榮銜努力。

卡爾身高6呎3吋，在加州 北部佛萊斯諾 (Fresno) 出生；大學4年都是佛萊斯諾州立大學美式足球 校隊成員，參加44場比賽有113次傳球達陣過，傳球1630次其中1087次成功，累積推進1萬2843碼，成功率為66.7%，有24次遭到攔截。

他是於2014年大聯盟年度選秀時，由當年主場還在北加州奧克蘭的突擊者隊在第2輪36順位選中。卡爾從2014年5月9日起，就秉持「一日突擊者，一路突擊者」信念，表態對於球隊的向心和忠心。

他在這個例行球季已經連續15次先發出賽，單場至少都有20次試圖傳球，單場最多有39次試圖傳球，並且單場至少有11次以上接應成功，單場最多有26次以上接應成功，以及每場至少累進101碼，單場最多累進307碼。

卡爾的職業生涯首役是於2014年9月7日在客場挑戰紐約噴射機隊，至今參加過142場比賽戰績63勝79負，有217次傳球達陣過，傳球4958次其中3201次成功，最遠傳球距離87碼，累積推進3萬5222碼，成功率為64.6%，有99次遭到攔截，還有264次遭到擒殺損失1624碼。

卡爾只有1次季後賽經驗，是於2022年1月15日在客場挑戰辛辛那提猛虎隊，結果敗北，全場有1次傳球達陣過，傳球54次其中29次成功，最遠傳球距離26碼，累積推進310碼，成功率為53.7%，有1次遭到攔截，還有3次遭到擒殺損失28碼。

突擊者隊從加州遷移到內華達州之後，新建的主場一直期待吹響勝利的號角；球隊的行政主管卻也對於卡爾的能力和潛力持保留態度。突擊者隊將和卡爾面談，討論他的可能去處。卡爾鋼於2022年4月13日和突擊者隊續約3年總價1億2150萬元，直到2026年他才恢復自由身。

突擊者隊雖然已經表態和動手，還是有可能和卡爾走完合約；其他有興趣和突擊者隊交易的球隊包括紐約噴射機隊、紐約巨人隊、坦帕灣海盜隊、華盛頓司令隊、新英格蘭 愛國者隊、亞特蘭大隼鷹隊、卡羅萊納黑豹隊、田納西泰坦隊、印地安納亞波里斯小馬隊和紐奧良聖徒隊。