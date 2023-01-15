場邊人語／內野缺人 外援回任

隸屬美國職棒大聯盟 (MLB) 國家聯會的洛杉磯道奇 隊於1月11日晚間宣布，已經和來自委內瑞拉，現年33歲的內野手羅哈斯 (Miguel Elias Rojas Naidernoff) 交易完成，安排原來效力於邁阿密馬林魚隊的他，再度加盟洛城鎮守內野，基本年薪450萬元。

馬林魚隊因此交換得來現年24歲的小聯盟內野手阿瑪亞 (Jacob Amaya)。

羅哈斯是馬林魚隊最近8年以來一直待在球隊的老鳥，身高6呎，是於2005年11月24日，以國際自由球員身份和辛辛那提紅人隊簽約，2014年6月6日代表洛杉磯道奇隊首次登上大聯盟舞台，可是於2014年12月10日就由洛杉磯道奇隊被交易到馬林魚隊。

道奇隊本球季的當家游擊手，原來是現年29歲的透納 (Trea Vance Turner)，他是於2021年7月29日由華盛頓國民隊被交易到道奇隊，2022年3月22日和11月10日兩度和道奇隊簽訂短約，2022年12月8日終於和費城 費城人隊簽訂為期11年總價3億美元的厚約。

羅哈斯在美國職棒大聯盟效力的9個賽季當中，還沒有入選過全明星、更談不上接近大聯盟年度總冠軍；然而這些往事將跟隨他西行的腳步改變。他在美加地區至今出賽955場，累積3082次打席2819打數，擊出過734支安打139次二壘安打10次三壘安打39支全壘打，平均打擊率.260，遭到三振387次四壞球保送194次，得到309分有269分打點。歷年以來打擊三圍是.260/.314/.358。

羅哈斯是防守型球員，在中內野相關守備位置都能勝任。

他是2022年例行賽季知名度最高，年紀也不輕的游擊手。他的鄉親—效力於奧克蘭運動家隊和芝加哥白襪隊的安德魯斯 (Elvis Augusto Andrus Torres)，可以相提並論。

他在本季出賽140場比賽時，有507次打席471打數，擊出過111支安打19次二壘安打2支三壘安打6支全壘打，平均打擊率.236，是最近8個球季最差的紀錄，此外，他還遭到三振61次四壞球保送26次，累積36分打點、打擊三圍的成績單是.236/.283 /.323。

羅哈斯有3次季後賽的經歷，戰績2勝1負；出戰對手是聖路易紅雀隊、芝加哥白襪隊和亞特蘭大勇士隊。