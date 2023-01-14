場邊人語／外卡周末 好戲多磨

美國職業美式足球 大聯盟（NFL）季後賽 外卡階段淘汰賽事，預定於這個長周末（1月14日到16日）進行6場。

這些賽事依序是1月14日下午4時30分起，國聯第2種子舊金山 49人隊率先在主場迎戰國聯第7種子西雅圖海鷹隊。49人隊例行賽戰績是13勝4負，海鷹隊的戰績則是9勝8負。

1月14日晚間8時15分起，美聯第4種子佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊在主場迎戰美聯第5種子洛杉磯電光隊。美洲虎隊例行賽戰績是9勝8負，而電光隊戰績則是10勝7負。

1月15日下午1時起，美聯第2種子紐約水牛城比爾隊在主場迎戰美聯第7種子邁阿密海豚隊。比爾隊例行賽戰績是13勝3負，海豚隊戰績則是9勝8負。

1月15日下午4時30分起，國聯第3種子明尼蘇達維京人隊在主場迎戰國聯第6種子紐約巨人隊。維京人隊例行賽戰績是13勝4負，巨人隊則是9勝7負1和。

1月15日晚間8時15分起，美聯第3種子辛辛那提猛虎隊在主場迎戰美聯第6種子巴爾迪摩烏鴉隊。猛虎隊例行賽戰績是12勝4負，烏鴉隊戰績則是10勝7負。

1月16日晚間8時15分起，國聯第4種子坦帕灣海盜隊在主場迎戰國聯第5種子達拉斯牛仔隊。海盜隊例行賽戰績是8勝9負，牛仔隊戰績則是12勝5負。

各個球隊在18周的既定賽程戰績主要成為晉級季後賽排名參考；然而所有參加季後賽的隊伍都必須過關斬將勇往前行，擁有豐富的季後賽經驗和資源成為奪標助力。

現年45歲的海盜隊四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.），無疑是各支球隊攻防球員之中參與季後賽次數和贏得年度總冠軍次數最多者。

他歷年來在47場季後賽先發，戰績35勝12負，累積傳球1855次1165次成功，86次傳接達陣，累積推進1萬3049碼，成功率為62.8%，最遠傳接距離73碼，有39次遭到攔截有79次遭到擒殺損失495碼，還有114次自己持球衝鋒累進133碼。