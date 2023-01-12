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場邊人語／獅威為重 有始有終

彭廣揚

捍衛尊嚴就是終極勝利！

現年28歲的底特律獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff），雖然在開賽之前已經得知晉級季後比賽無望，仍然做好自己，以20比16取勝綠灣包裝工隊，為球隊在例行賽季18周賽程贏得第9場勝利，以勝率52.9%在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯北區小組居次。

這是獅隊從12月4日以來，6周之內第5次凱旋。該隊自從9月11開季以來戰果起先不佳，8周賽程之中戰績一度為1勝6負。

綠灣包裝工隊於1月8日晚間8時20分起在位於威斯康辛州綠灣的藍波球場（Lambeau Field）迎戰最近連續2場告捷的獅隊，吸引7萬8191名球迷進場，上座率96%。獅隊由1934年開始，除了在1939年到1944年間受到第二次世界大戰影響，每年感恩節當天都在主場和球迷在見面，當晚則是透過「周日晚間美足大賽」（NBC Sunday Night Football）直播和全美球迷會面。

包裝工隊和獅隊都來自國聯北區小組。兩隊最近一次是於2022年11月6日於底特律交手，獅隊以15比9得勝。

獅隊和包裝工隊常年接戰，雙方自1972年12月10日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰187次，其中2次在季後賽；包裝工隊戰績是105次告捷75次敗北7和，累積得到3990分，獅隊歷年來累積得到3504分。

高夫在這場比賽表現一般，沒有傳球達陣，傳球34次給10名隊友23次成功，累積推進224碼，成功率為67.65%，沒有遭到攔截但有1次遭到擒殺損失5碼，還有2次自己持球衝鋒累積推進5碼，以及掩護3名隊友衝鋒23次推進99碼2次衝鋒達陣。他在例行球季已經連續17次出賽，單場至少都有26次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進137碼。

獅隊27歲的跑鋒威廉斯（Jamaal Malik Williams）全場16次衝鋒成功推進72碼，還有2次達陣。此外，23歲的包裝工隊外接球員華森（Christian Justus Watson）全場有6次成為接應目標，有5次傳接成功推進104碼，可惜沒有達陣。

剛歡慶39歲生日的包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）在球隊無緣季後賽後，是否甘心情願就此退役？

他全場1次傳球接應達陣，傳球27次給7名隊友17次成功，累積推進205碼，成功率為62.96%，有1次遭到攔截還有2次遭到擒殺損失17碼，有3次自己持球衝鋒累進10碼，掩護4名隊友衝鋒25次推進93碼。他在球季已經連續17次出賽，單場至少都有16次試圖傳球，並且至少有11次以上接應成功，每場至少累進140碼。

季後賽 足球 威廉

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