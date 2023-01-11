場邊人語／彼此晉級 後會有期

費城 老鷹隊在例行賽季拿到第14場勝利，創寫球隊單季多勝場紀錄，也是現年71歲的球隊所有人盧瑞 (Jeffrey Robert Lurie)接手以來，第10次成為美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 國家聯會東區小組冠軍。這也是老鷹隊在2002年、2003年、2004年和2017年球季以來，第5次以國家聯會頭號種子身分晉級季後賽 。

費城老鷹隊是以22比16擊敗紐約巨人隊，獲得例行賽季第14場捷報，繼坎薩斯城酋長隊之後，也成為美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 32支球隊之中，本季勝場次數最多者。

老鷹隊是於1月8日午後425在賓州費城的林肯金融露天球場 (Lincoln Financial Field) 作東，吸引6萬9879名球迷進場，上座率100%；老鷹隊在全場控球31分鐘29秒，如願地拿到2連敗後的首次勝利。主場在賓州費城的老鷹隊和來自新澤西州 的巨人隊，都來自大聯盟國家聯會相同小組；巨人隊全季戰績9勝7敗1和，預定在1月15日下午，以外卡身分在客場出賽明尼蘇達維京人隊，展開季後賽程。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲 (Jalen Alexander Hurts) 右肩受傷後復出，他身高6呎1吋，曾經是阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學校隊主將出賽56場。他參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，本季先發出賽15次累積戰績14勝1負，是廣大球迷心目中的「最有價值球員」。

他在本季單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進10碼。

赫茲在這場賽事傳球成功率67.74%，有2次助攻2次傳球達陣，傳球31次給9名隊友其中21次成功，累積推進217碼，最遠傳球距離41碼，沒有遭到攔截但有4次遭到擒殺損失33碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒24次推進176碼1次達陣，自己也有7次77碼衝鋒1次達陣。

赫茲在本球季15場賽事累積獲得3701 傳接碼數，創寫個人單季職業生涯紀錄。

回顧老鷹隊和巨人隊自從1933年10月15日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰過180次(4次季後賽)，老鷹隊累積91次告捷87負2和，累積得到3493分，巨人隊歷年來累積得到3462分。兩隊最近一次是於2022年12月11日在新澤西州開戰，主隊以22比48 敗北。

巨人隊的先發四分衛是現年25歲的瓊斯 (Daniel Stephen Jones III)，在這場賽事由現年27歲的韋布 (Davis Matthew Webb)替補。

他的首次大聯盟先發，傳球成功率57.50%，有1次傳球達陣，傳球40次給6名隊友其中23次成功，累積推進168碼，最遠傳球距離25碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺損失碼數。此外，他還掩護2名隊友衝鋒15次推進88碼，自己也有6次41碼衝鋒1次達陣。