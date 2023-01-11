我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

場邊人語／彼此晉級 後會有期

彭廣揚

費城老鷹隊在例行賽季拿到第14場勝利，創寫球隊單季多勝場紀錄，也是現年71歲的球隊所有人盧瑞 (Jeffrey Robert  Lurie)接手以來，第10次成為美國職業美式足球大聯盟 (NFL)  國家聯會東區小組冠軍。這也是老鷹隊在2002年、2003年、2004年和2017年球季以來，第5次以國家聯會頭號種子身分晉級季後賽

費城老鷹隊是以22比16擊敗紐約巨人隊，獲得例行賽季第14場捷報，繼坎薩斯城酋長隊之後，也成為美國職業美式足球大聯盟  (NFL) 32支球隊之中，本季勝場次數最多者。

老鷹隊是於1月8日午後425在賓州費城的林肯金融露天球場 (Lincoln Financial  Field)  作東，吸引6萬9879名球迷進場，上座率100%；老鷹隊在全場控球31分鐘29秒，如願地拿到2連敗後的首次勝利。主場在賓州費城的老鷹隊和來自新澤西州的巨人隊，都來自大聯盟國家聯會相同小組；巨人隊全季戰績9勝7敗1和，預定在1月15日下午，以外卡身分在客場出賽明尼蘇達維京人隊，展開季後賽程。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲  (Jalen Alexander Hurts)  右肩受傷後復出，他身高6呎1吋，曾經是阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學校隊主將出賽56場。他參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，本季先發出賽15次累積戰績14勝1負，是廣大球迷心目中的「最有價值球員」。

他在本季單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進10碼。

赫茲在這場賽事傳球成功率67.74%，有2次助攻2次傳球達陣，傳球31次給9名隊友其中21次成功，累積推進217碼，最遠傳球距離41碼，沒有遭到攔截但有4次遭到擒殺損失33碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒24次推進176碼1次達陣，自己也有7次77碼衝鋒1次達陣。

赫茲在本球季15場賽事累積獲得3701  傳接碼數，創寫個人單季職業生涯紀錄。

回顧老鷹隊和巨人隊自從1933年10月15日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰過180次(4次季後賽)，老鷹隊累積91次告捷87負2和，累積得到3493分，巨人隊歷年來累積得到3462分。兩隊最近一次是於2022年12月11日在新澤西州開戰，主隊以22比48  敗北。

巨人隊的先發四分衛是現年25歲的瓊斯 (Daniel Stephen Jones III)，在這場賽事由現年27歲的韋布 (Davis  Matthew  Webb)替補。

他的首次大聯盟先發，傳球成功率57.50%，有1次傳球達陣，傳球40次給6名隊友其中23次成功，累積推進168碼，最遠傳球距離25碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺損失碼數。此外，他還掩護2名隊友衝鋒15次推進88碼，自己也有6次41碼衝鋒1次達陣。

費城 新澤西州 季後賽

上一則

NBA／挑戰聯盟總得分紀錄 詹姆斯點名杜蘭特有機會

下一則

僅5投全中 約柯奇又拿大三元 NBA史上第12位

延伸閱讀

場邊人語／紐約勝出 魔城待除

場邊人語／紐約勝出 魔城待除
NFL／布雷迪45歲破傳球紀錄 教頭：他和時間老人玩得開心

NFL／布雷迪45歲破傳球紀錄 教頭：他和時間老人玩得開心
場邊人語／嚴加控管 如願收官

場邊人語／嚴加控管 如願收官
NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

NBA／成為歷史得分王不是目標 詹姆斯：我以傳球優先

熱門新聞

為哈姆林祈禱的球迷忍不住落淚。(美聯社)

NFL球員心臟驟停倒地 情況仍危急 隊友球迷淚潰堤

2023-01-03 17:25
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32

NFL／球員擒抱對手後突倒地 救護車開進場中將他急送醫

2023-01-03 00:14
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
C羅在加盟記者會發生口誤。（歐新社）

足球／C羅將沙烏地說成南非 網調侃：上場前就被解雇

2023-01-04 03:12

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎