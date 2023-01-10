場邊人語／紐約勝出 魔城待除

現年26歲的紐約水牛城比爾隊四分衛艾倫(Josh Allen)，全場演出3次傳球接應達陣，以35：23取勝新英格蘭 愛國者隊，球隊在例行賽季18周賽程，贏得第13場勝利，以獲勝率81.3% .成為美國職業美式足球 大聯盟(NFL)美國聯會東區小組優勝，因此也成為聯會季後賽 第2種子。

這是比爾隊從11月20日以來，8周之內連續第7次凱旋。新英格蘭愛國者隊則失去季後賽資格。比爾隊預定於1月15日午後在主場迎戰來自「魔城」邁阿密海豚隊。

比爾隊是於1月8日下午1時2分起，在位於紐約州水牛城的高點球場(Highmark Stadium) ，迎戰開年剛剛戰勝海豚隊的愛國者隊，全場吸引7萬753名球迷進場，上座率達到99%。

比爾隊屬於NFL美國聯會東區小組，新英格蘭愛國者隊也是來自相同聯會和小組。兩隊最近一次是於2022年12月1日於麻州交手，比爾隊以24：10取勝。

愛國者隊和比爾隊的當家四分衛，都是美國職業美式足球新世代的代表，雙方自從1960年9月23日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰127次(其中2次在季後賽)，愛國者隊的戰績是77次告捷49次敗北1和，累積得到2789分，比爾隊歷年來累積得到2383分。

艾倫在這場發動空中傳球和地面衝鋒表現得宜，有3次傳球達陣過，傳球31次給8名隊友19次成功，累積推進254碼，成功率為61,29%，有1次遭到攔截還有2次遭到擒殺損失17碼，還有9次自己持球衝鋒累積推進16碼，以及掩護2名隊友衝鋒16次推進74碼。他在例行球季已經連續16次出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有13次以上接應成功，每場至少累進147碼。

比爾隊29歲的外接球員迪格斯 (Stefon Diggs)，全場有10次成為接應目標，則是最近5場次數最多者，有7次傳接成功推進104碼，還有1次達陣。

現年28歲的愛國者隊四分衛瓊斯(Mac Jones)，是新英格蘭地區球迷寄望所在所在的球星，然而他的實戰經驗顯然不夠應付。當天是他在大聯盟第32次先發出賽，全場2次傳球接應達陣，傳球40次給8名隊友26次成功，累積推進243碼，成功率為65%，下半場共有3次遭到攔截，還是有1次遭到擒殺損失9碼，有4次自己持球衝鋒累進5碼，掩護2名隊友衝鋒19次推進102碼。他在本季已經14次出賽，單場至少都有6次試圖傳球，並且至少有3次以上接應成功，每場至少累進13碼。

瓊斯在2022年例行賽季其實表現不穩，14次先發出場只有14次傳球達陣，這個數字在大聯盟內有21名四分衛都比他強。愛國者隊也因此質疑他的領導能力。