場邊人語／嚴加控管 如願收官

坎薩斯城酋長隊在內華達州 拉斯維加斯擊敗突擊者隊，粉碎突擊者隊連續兩季晉級的夢想，並且成功地奪下美國職業美式足球 大聯盟 (NFL)美國聯會第1種子榮銜。

拉斯維加斯突擊者隊，在 18周賽程之中，總共苦吞11場失利，獲勝率只有35.3% 列名為大聯盟美國聯會西區小組倒數第2，是美國聯會4個小組16支隊伍之中獲勝率倒數第4。

酋長隊是於1月7日下午1時30分起，在位於內華達州拉斯維加斯的忠誠航空球場 ( Allegiant Stadium) ，挑戰只有6勝10負的突擊者隊；這次日戰吸引6萬2136名球迷進場，上座率96%。酋長隊現年27歲的四分衛馬霍姆斯 (Patrick Lavon Mahomes II)，率領球隊以31比13，拿到球季第14勝，並且是自從2022年12月11日以來5連勝。

突擊者隊則是由2022年12月24日以來3連敗。

突擊者隊和酋長隊最近一次是於2022年10月10日於坎薩斯城交手，酋長隊當時以30比29險勝。雙方自從1960年9月16日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰128次 (其中3次在季後賽 )，酋長隊的戰績是72次告捷54次敗北2和，累積得到2814分，突擊者隊歷年來累積得到2462分。

馬霍姆斯在這場比賽上半場搶盡風頭，全場傳球26次給8名隊友18次成功，累積推進202碼，有1次傳接達陣，成功率為69.23%，最遠傳接距離67碼，沒有遭到攔截有2次遭到擒殺損失21碼，還有3次自己持球衝鋒前進29碼，以及掩護5名隊友衝鋒25次推139碼3次衝鋒得分。

他在球季已經連續16次出賽，一直是大聯盟表現最傑出的少將軍，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進223碼，整季每場都有傳接達陣。此外，他在本球季已經傳球622次有417次成功，還有大聯盟僅見的累積推進5048碼，以及40次傳接達陣。

突擊者隊的替補四分衛斯蒂德姆 (Jarrett Ryan Stidham)，他在這場比賽傳球36次給9名隊友22次成功，1次傳接達陣，累積推進219碼，成功率為61.11%，最遠傳接距離24碼，有1次遭到攔截有6次遭到擒殺損失39碼，還有7次自己持球衝鋒累進50碼，以及掩護2名隊友衝鋒18次推進45碼。他在球季已經2次先發出賽，至少有19次試圖傳球過，單場至少有過累進219碼，每場都有過傳球達陣。