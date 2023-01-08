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場邊人語／季末出戰 心繫下站

彭廣揚

坦帕灣海盜隊到喬治亞州出戰亞特蘭大隼鷹隊，會不會是現年45歲的四分衛布雷迪  (Thomas Edward Patrick Brady  Jr.)，最後一次代表球隊在例行賽季出賽？

海盜隊戰績8勝8負，預定1月8日在奔馳球場 (Mercedes-Benz  Stadium)迎戰已經6勝10負的隼鷹隊；這次日戰由於結果無關晉級季後賽，不知道能否吸引6萬名以上球迷進場。現年45歲的海盜隊四分衛布雷迪  ，期望率領球隊拿到球季第9勝，進一步改善美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 國家聯會南區小組冠軍地位。

坦帕灣海盜隊在9月11日起展開的  18周賽程之中，前8場賽事戰績3勝5負，至今苦吞8場失利，僅僅以獲勝率50%  在大聯盟國家聯會南區小組領先，是整個大聯盟2個聯會8個小組領先者戰績最差勁者(佛州傑克森維爾美洲虎隊也是如此)。

海盜隊因此目前以「3」作為奮鬥目標，集中資源爭取季後賽連過3關。

隼鷹隊也是屬於大聯盟國家聯會南區小組，和海盜隊最近一次是於2021年12月5日於亞特蘭大交手，海盜隊當時以30比17凱旋。雙方自從1977年11月27日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰58次  ，其中海盜隊的戰績是30次告捷28次敗北，累積得到1344分，隼鷹隊歷年來累積得到1256分。

布雷迪在這場例行賽季累積出賽16次，他在本球季已經傳球716次有477次成功，是大聯盟進攻數據領先者，還有累積推進4610碼。他在上個球季曾經傳球719次有485次成功，累積推進5316碼。

他共有24次傳接達陣，成功率為66.6%，最遠傳接距離63碼，有9次遭到攔截還有22次遭到擒殺損失160碼，還有29次自己持球衝鋒前進。

已經被淘汰出局的拉斯維加斯突擊者隊，目前卯足勁想要爭取家鄉在北加州的布雷迪加盟；布雷迪會被說服嗎？

 

亞特蘭大 季後賽 加州

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