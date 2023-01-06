場邊人語／季後形勢 莫衷一是

一場未打完的賽事，一個還不明朗的季後賽季。

美國職業美式足球 大聯盟(NFL)的例行賽季的第18周賽程雖然早就已經排定；然而紐約水牛城比爾隊和辛辛那提猛虎隊，究竟會不會或者什麼時間將中斷的賽事完成？這件事將影響大聯盟美國聯會季後形勢。

在美國聯會第一種子方面，南區小組的坎薩斯城酋長隊目前戰績13勝3負，有2種可能榮登整個聯會領先者，一個可能是1月7日在客場取勝拉斯維加斯突擊者隊，而且比爾隊於1月8日在主場輸給新英格蘭 愛國者隊。另外一個可能就是，比爾隊出賽失利，而且猛虎隊同一天在主場迎戰巴爾迪摩烏鴉隊也吃敗仗。

此外，想要成為美國聯會第一種子，東區小組的比爾隊目前戰績12勝3負，也有2種可能榮登整個聯會領先者。一個可能是完成在客場取勝猛虎隊，加上酋長隊不敵突擊者隊。另外一個可能就是，比爾隊在主場出賽擊退愛國者隊，而且猛虎隊和酋長隊同時在大聯盟例行賽季最後一戰吃下敗仗。

還有在爭取成為美國聯會第一種子方面，北區小組的猛虎隊目前戰績11勝1負，僅有1種可能榮登整個聯會領先者。就是需要拿下2勝(贏過比爾隊和烏鴉隊)，並且藉力於酋長隊失手。

至於愛國者隊想要取得第7種子資格，必須要於1月8日在客場擊敗比爾隊，或者已經5連敗的邁阿密海豚隊主場輸給紐約噴射機隊，而且3連勝的匹茲堡鋼人隊在主場輸給克里夫蘭布朗隊，以及已經6連敗的田納西泰坦隊客場輸給佛州 傑克森維爾美洲虎隊。

佛州傑克森維爾美洲虎隊有望奪下大聯盟美國聯會南區小組冠軍，只要全隊和泰坦隊戰和或者戰勝。