場邊人語／海盜領先 小組出線

又見坦帕灣海盜隊上半場落後，第4節演出57碼和30碼傳接達陣，以及1碼衝鋒共3次得分，中場逆轉得勝。

海盜隊是於1月1日下午1時2分起，在位於佛羅里達州 坦帕的詹姆斯球場(Raymond James Stadium)，迎戰已經6勝9負的卡羅萊納黑豹隊；這次日戰吸引6萬9298名球迷進場，上座率達到100%。現年45歲的海盜隊四分衛布雷迪(Tom Brady)，率領球隊以30：24，拿到球季第8勝，報復在10月23日於客場，曾經以3：21輸給黑豹隊；並且以四九人隊屬於美國職業美式足球大聯盟(NFL)國家聯會南區小組冠軍身分晉級季後賽。

坦帕灣海盜隊，在17周賽程之中，曾經苦吞8場失利，居然以獲勝率50%列名為大聯盟國家聯會南區小組牽頭，是國家聯會4個小組領先這戰績最差勁者。

海盜隊本季賽程尙有1場，預定在客場對抗亞特蘭大隼鷹隊；如果海盜隊再傳捷報，他們將在主場迎戰達拉斯牛仔隊或者費城 老鷹隊。老鷹隊和牛仔隊正在爭奪國聯東區小組冠軍。

黑豹隊屬於大聯盟國家聯會南區小組，和海盜隊最近一次是於2019年9月8日於佛羅里達州交手，海盜隊當時以17比31見負。雙方自從1995年10月1日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰45次 ，其中黑豹隊的戰績是25次告捷20次敗北，累積得到982分，海盜隊歷年來累積得到875分。

布雷迪在這場比賽全場傳球45次給8名隊友34次成功，累積推進432碼，有3次傳接達陣，成功率為75.56%，最遠傳接距離63碼，沒有遭到攔截有3次遭到擒殺損失21碼，還有3次自己持球衝鋒前進4碼，以及掩護3名隊友衝鋒22次推進63碼。他在球季已經連續16次出賽，一直是大聯盟表現最傑出者，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼，整季只有1場沒有傳接達陣。此外，他在本球季已經傳球716次有477次成功，是大聯盟進攻數據領先者，還有累積推進4610碼。他在上個球季曾經傳球719次有485次成功，累積推進5316碼。

黑豹隊的替補四分衛達諾德(Samuel Richard Darnold)，1997年6月5日出生，身高6呎3吋，是南加大 校友。當年選秀是在第1輪第3順位被看中。他在這場比賽傳球37次給10名隊友23次成功，3次傳接達陣，累積推進341碼，成功率為62.16%，最遠傳接距離47碼，有1次遭到攔截有2次遭到擒殺損失15碼，還有5次自己持球衝鋒累進20碼，以及掩護3名隊友衝鋒17次推進54碼。他在球季已經5次先發出賽，至少有19次試圖傳球過，單場至少有過累進120碼，每場都有過傳球達陣。