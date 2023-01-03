場邊人語／灣區宿敵 再戰異地

自從突擊者隊離開北加州 東灣地區奧克蘭的駐地之後，這是首次在內華達州拉斯維加斯主場與舊金山 49人隊交鋒。

現年22歲的舊金山49人隊替補四分衛波迪（Brock Richard Purdy）在前2節連續演出24碼和2碼傳球達陣，後2節再接連製造14碼和1碼短跑達陣，延長賽階段終束之前6分鐘53秒，全隊以23碼處踢射得逞，以37比34取勝拉斯維加斯突擊者隊，為球隊在例行賽季17周賽程贏得第12場勝利，以勝率75%在美國職業美式足球大聯盟（NFL ）國聯西區小組出線，成為聯會16支球隊之中第3支小組冠軍。

49人隊來自加州舊金山灣區，原來和奧克蘭突擊者隊比鄰。該隊在例行賽季開始後，9月11日就以10比19向芝加哥熊隊稱臣，幸好從10月30日以來，10個星期之內連續9次傳出捷報。球隊最近一次失利是在10月23日輸給坎薩斯城酋長隊。該隊在例行賽還有1場比賽，1月8日在主場迎戰亞里桑納紅雀隊。49人隊在例行賽越戰越勇，雖然折損2名四分衛，然而不僅在11月和12月每戰必勝，而且還覬覦費城老鷹隊的聯會共主地位。

突擊者隊屬於NFL美聯西區小組，從2022年11月20日以來連續3場獲勝，包括2次勝仗是在延長賽階段。該隊在例行賽也還有1場賽事，將在主場出戰坎薩斯城酋長隊。開年首役，突擊者隊本役上半場以17比14領先，下半場一度以24比14領先；成為NFL歷年僅見的第1支球隊，在單季有5次於下半場曾經至少領先10分，但是卻是終場輸家。

突擊者隊於1月1日午後1時5分起，在內華達州州拉斯維加斯的忠誠航空球場（Allegiant Stadium）迎戰軍容壯盛的49人隊；這次日戰吸引6萬2367名球迷進場，上座率96%。

雙方都是舊識，自從1970年12月20日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰15次，49人隊的戰績是8次告捷7次敗北，累積得到362分，突擊者隊歷年來累積得到277分。

波迪目前是49人隊排行第3的四分衛，然而自從10月9日臨危受命以來4次先發獲得4勝。當天的供輸依然可靠有效，傳球35次給5名隊友22次成功，累積推進284碼，有2次傳接達陣，成功率為62.86%，1次遭到攔截但是有沒有遭到擒殺和損失，還有2次自己持球衝鋒，以及掩護6名隊友衝鋒25次推進173碼。他在球季已經8次出賽，其中4次先發，最近3次上場單場至少22次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進217碼。

他是愛阿華大學校友，2022年參加大聯盟選秀，由49人隊在第7輪262順位點名。他的卓越表現已經載入史冊，是自從1950年以來，第4位新秀四分衛，在前4場賽事連續得勝。

突擊者隊的替補先發四分衛是現年26歲、身高6呎3吋的斯蒂德姆（Jarrett Ryan Stidham），當天是他首次在NFL賽事先發出場；全場傳球34次給6名隊友23次成功，累積推進365碼，成功率為67.65%，有3次傳接達陣，2次遭到攔截也沒有遭到擒殺，還有7次自己持球衝鋒34碼，以及掩護2名隊友衝鋒25次推進101碼。