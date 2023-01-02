場邊人語／西行更衣 奪標主意

美國職棒大聯盟 (MLB)洛杉磯道奇 隊，12月29日正式宣布，經過半年之內2度協商，已經和5度當選全明星，現年35歲的外野手和指定打擊馬丁尼茲 (Julio Daniel Martinez) 簽訂協議，合約內容是為期1年總額1000萬美元。

道奇隊在休季期間，雖然關注相關自由球員交易形勢，卻始終採行「短時段、小投資」(Short-term, Low-cost)原則處理，而並沒有針對案件大張旗鼓搶人。

馬丁尼茲在佛羅里達州邁阿密出生，身高6呎3吋，在佛州就讀高中，勞德岱堡東南大學校友。2011年7月30日代表休士頓太空人 隊首次亮相大聯盟。2009年6月10日和太空人隊簽約直到2014年3月24日遭到釋出；同日則底特律老虎隊締盟，2018年2月19日與波士頓紅襪隊簽訂為期5年總價1億1000萬元的合約。

他曾經協助紅襪隊於2018年10月23日到28日，以4勝1負的戰績擊敗洛杉磯道奇隊榮登年度總冠軍寶座，當年25歲的右外野手貝茲 ( Markus Lynn Betts)，和馬丁尼茲就是隊友。貝茲6次當選全明星，但是於2020年2月9日由波士頓紅襪隊被交易到道奇隊，同一年7月22日，雙方簽訂為期12年總價3億6500萬元的合約。

道奇隊屬於美國職棒大聯盟 (MLB) 國家聯會西區小組，在上個球季，戰績是111勝51負，然而晉級到季後賽，在第1回合就以1勝3負輸給聖地牙哥教士隊。

道奇隊曾經領教並且難忘馬丁尼茲的重棒轟擊。2017年9月4日在洛杉磯道奇球場，在4萬7192名球迷現場觀賽之餘，道奇隊居然以0比13輸給前來做客的亞里桑納響尾蛇隊，而且該球隊的馬丁尼茲共在第4局、第7局、第8局、第9局局揮出紅不讓，因此載入大聯盟史冊，成為歷年來第18位單季單場有4支全壘打的球員。

馬丁尼茲在打擊區的威力，這些年未曾稍減；本季參加139場例行賽事，有596個打席533打數，累積62個打點和76次得分，已經擊出146支安打16支全壘打43次二壘安打1次三壘安打，遭到三振145次有52次四壞球保送，還有1次由對方故意保送，場均打擊率 .274。

他已經在大聯盟有12個球季作戰經驗，累積參加過1409場例行賽事，有5891個打席5286打數，累積790個打點和899次得分，已經擊出1522支安打282支全壘打339次二壘安打21次三壘安打，遭到三振1424次有518次四壞球保送，還有53次由對方故意保送，場均打擊率 .288。

馬丁尼茲決定更換球衣向西出征，洛杉磯道奇隊且戰且觀其行。高招。