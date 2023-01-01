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場邊人語／無關大局 來者不拒

彭廣揚

職業美式足球的替補四分衛，總是在例行賽季收尾時扮演著令人驚豔的壓軸。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)美國聯會南區小組，以7勝6敗戰績名列第2的田納西泰坦隊，本來應該由34歲的四分衛坦奈希爾(Ryan Timothy Tannehill)領銜先發，結果調派27歲的候補四分衛多布斯(Robert Joshua Dobbs)上陣，於12月29日晚間7時15分起，在田納西州納許維爾的「日產球場」(Nissan Stadium)，迎戰成績11勝4敗，屬於國家聯會西區小組的達拉斯牛仔隊，該隊由29歲四分衛歲普萊斯考特(Rayne Dakota Prescott )領軍。

當晚是多布斯在大聯盟首次先發亮相；他曾經在匹茲堡鋼人隊擔任替補四分衛，出賽過6次。他在喬治志亞州出生，田納西大學校友。

牛仔隊目前2連勝，在例行賽季將於2013年1月8日挑戰華盛頓司令隊之後收關。泰坦隊從11月27日以來目前處於6連敗窘境，例行賽季的最後一役，排訂於2013年1月8日客場挑戰傑克森維爾美洲虎隊。

這次夜戰對抗吸引客滿6萬9292名現場球迷。客隊全場33分鐘26秒掌控球權，雖然在4節比賽都有得分，以36碼和45碼射門、1碼衝鋒和6碼、10碼傳球分別得分，然而全場有3次失誤；上半場僅以10：6領先，終場以27：13取勝對手。泰坦隊全場只有26分鐘24秒有球權。

出賽泰坦隊的傳出捷報，並沒有完全給力身在國家聯會東區小組，和費城老鷹隊爭先的達拉斯牛仔隊，牛仔隊已經以12勝4敗的戰績取得季後賽外卡資格。這是該隊自從2018年以來，連續2個球季挺進季後賽。

如果泰坦隊晉級季後賽，至此即將創寫連續4個球季季後有份的紀錄，該隊在2020年和2021年球季，每個球季至少有10勝的紀錄，該隊上次出現類似紀錄是在2007年和2008年球季。

普萊斯考特當晚累積傳球41次給8名隊友，其中29次成功，成功率70.73%，其中身高6呎2吋的外接球員蘭布(Cedarian DeLeon “CeeDee” Lamb)，14次成為傳球對象11次成功傳接推進100碼。他全場共推進282碼，全場有2次傳球達陣2次遭到攔截，也有1次遭到擒殺損失8碼，最遠傳球距離34碼；此外，他還3次持球衝鋒累進11碼，也曾經為2名隊友製造29次衝鋒機會推進76碼和在第1節就有1次衝鋒達陣。

至於多布斯累積傳球39次給10名隊友，其中20次成功，成功率達到51.3%，其中身高6呎3吋的外接球員柏克斯(Treylon Burks)，8次成為傳球對象4次成功傳接推進66碼。他全場共推進232碼，有1次傳球達陣1次遭到攔截，但是有2次遭到擒殺損失12碼，最遠傳球距離39碼；此外，他還3次持球衝鋒累進12碼，也曾經為4名隊友製造21次衝鋒機會推進85碼。

多布斯是否還有先發機會表露身手，是個懸念。

季後賽 足球 田納西州

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