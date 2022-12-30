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場邊人語／雖然休季 不停補給

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊12月27日正式宣布，和現年37歲的右投歐塔維諾（Adam Robert Ottavino）再續前緣，合約內容是2年總額1450萬美元，包括每個球季有100萬美元激勵獎金，以及在第2年有逃脫條款。

大都會隊的球迷其實目前正在耐心等待球隊正式介紹現年28歲的游擊手柯瑞亞（Carlos Javier Correa），能夠通過右腿體檢難關，尋求解決方案使他加盟球隊鎮守三壘。

大都會隊願意和柯瑞亞簽定為期12年總價3億1500萬元的豐厚合約。大都會隊在即將來臨的球季，球員薪資和豪華稅額屢創新高，目標就是要補強高手和紐約洋基隊和休士頓太空人隊爭勝。

歐塔維諾在紐約市出生，身高6呎5吋，在布魯克林就讀高中，波士頓東北大學校友。2010年5月29日代表聖路易紅雀隊首次亮相大聯盟。2022年球季救援投球表現歷年最佳，共出賽66場65.2局，場均防禦率2.06，共登記19次中繼成功、3次救援成功，累積三振次數79次和16次四壞球保送，尤其在對抗右打者時制敵有效，對戰遭到打擊率僅1成61、遭到長打率0.253。

歐塔維諾在2023嶄新球季，預定繼續與來自波多黎各、現年28歲擅長滑球的右投狄亞茲（Edwin Orlando Díaz）合作，可能扮演設局或者中繼角色。

紐約大都會隊的牛棚陣容在休季期間發生變化，狄亞茲於2022年11月6日簽訂為期5年總價1億200萬元的肥約；他在2018年12月11日由西雅圖水手隊被交易到大都會隊，4次和大都會隊簽訂一年短約。

現年37歲的右投羅伯特森（David Alan Robertson）擅長蝴蝶球和曲球，於2008年6月29日代表紐約洋基隊亮相大聯盟，隨後連續效力9個球季，這些年來已經有731場739.1局登板經驗，共有157次救援成功，戰績57勝36負。他於2022年8月2日由芝加哥小熊隊被交易到費城人隊，12月8日和大都會隊簽訂為期1年有保障性質的1000萬美元合約。

雷利（Brooks Lee Raley）則是來自德州聖安東尼奧、現年34歲、滑球拿手的左投，曾在南韓參加過5個球季賽事，在MLB則已經累積153場161局登板經驗，共有9次救援成功，戰績4勝8負。他於2021年11月29日和坦帕灣光芒隊簽訂為期2年總價1000萬元合約，2022年12月7日被交易到大都會隊。

雷利、羅伯特森、歐塔維諾和狄亞茲，儼然成為大都會隊內衛長城。

大都會 柯瑞 洋基

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