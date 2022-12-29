場邊人語／電光晉級 小馬任欺

聖誕節過後的夜晚，洛杉磯 電光隊於印第安納州客場，在華氏23度低溫氛圍之下，在第2節、第3節和第4節都至少獲得3分；終場以20比3擊敗作東的印第安納亞波里斯小馬隊，憑著單季9勝6負的戰績，正式取得晉級美國職業美式足球大聯盟（NFL ）季後賽 的外卡資格。

電光隊近況良好，由12月11日到12月26日之間已經有3連勝。而由11月27日至今5場比賽有4次報捷。

2018年球季，從9月9日到12月30日之間，電光隊以12勝4負的戰績晉級季後賽；在外卡階段戰勝巴爾迪摩烏鴉隊，然而在第2階段對抗新英格蘭愛國者隊時以28比41落敗。

小馬隊在33歲先發四分衛佛列斯（Nicholas Edward Foles）率領下，全場只在第2節以46碼踢門達陣，但是個人遭到7次擒殺損失39碼；在今年例行賽只有4勝10負1和，在NFL美聯南區小組倒數第2。該隊由11月20日到12月26日之間曾出現5連敗。

電光隊於12月26日晚間8時15分開始前往印地安納州印第安納亞波里斯的魯卡斯油品球場（Lucas Oil Stadium）作客，吸引6萬5576名球迷進場，上座率100%；電光隊全場控球33分鐘54秒，而小馬隊的控球時間則有26分鐘6秒。電光隊防守到位，小馬隊整場應戰吃力。

現年24歲的電光隊四分衛赫伯特（Justin Patrick Herbert）來自奧勒岡州尤金，身高6呎6吋，參加2020年大聯盟選秀，由洛杉磯電光隊於第1輪第6順位挑中，擔任四分衛有3年出賽47場，場場都是先發，累積戰績24勝23負。

他在本季已經15次先發出賽，單場至少都有30次試圖傳球，並且至少有21次以上接應成功，每場至少累進228碼；還有每場比賽至少1次持球衝鋒，至少累積推進1碼。

赫伯特在這場賽事傳球成功率77.42%，個人5次帶球衝鋒。全場傳球31次給7名隊友其中24次成功，累積推進235碼，最遠傳球距離26碼，1次遭到攔截還有4次遭到擒殺損失22碼。此外，他還掩護2隊友衝鋒27次推進100碼。

電光隊和小馬隊自從1970年9月20日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過31次，3次在季後賽；電光隊累積20次告捷11負，累積得到737分；小馬隊歷年來累積得到552分。兩隊最近一次是於2019年9月8日在加州開戰，主隊在延長賽以30比24獲勝。