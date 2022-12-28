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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

野馬脫韁 殃及主將

彭廣揚

丹佛野馬隊在於南加州客場以14：51慘敗之後不滿24個小時，球隊就宣布炒了總教練的魷魚。

野馬隊總教練是現年43歲的哈克特（Nathaniel Hackett）；他過去只執教過雪城大學美式足球校隊，後來先後出任美國職業美式足球大聯盟（NFL）坦帕灣海盜隊、水牛城比爾隊、傑克森維爾美洲虎隊和綠灣包裝工隊教練。於2022年1月27日才應聘為野馬隊總教練。

野馬隊9月12日首次出賽就向西雅圖海鷹隊稱臣，雖然第2和第3周賽程連贏2場，但是由10月2日到23日出現4連敗；而且自11月13日以來，連續5周有5次連敗，包括1次是在延長賽階段見負。該隊在例行賽季共有3場賽事是在終場平手後輸球；該隊本季還剩下2場賽事，將先後出戰坎薩斯城酋長隊和洛杉磯電光隊。

哈克特是進攻教練出身，然而他目前的戰場形勢判斷和時間管理通常都是後見之明，以致造成球隊層峰和廣大球迷對他的信任度一路滑坡。此外，他對於場邊和場下球員情緒管理也是不知所措。

哈克特成為NFL史上第5名在執兵符的第一個例行賽季，還沒有完成就遭到開革的總教練。

野馬隊先發四分衛是現年34歲、身高5呎11吋的威爾森（Russell Carrington Wilson），是野馬隊於2022年3月16日和西雅圖海鷹隊交易而來，野馬隊如獲至寶，於9月1日球季開始之前和他簽定為期5年總價2億4250萬美元合約。

威爾森的表現一直不佳，13場賽事只有12次傳接達陣，不僅造成野馬隊球隊一勝難求，而且每場比賽場均得分只有15.5分，在大聯盟墊底。

威爾森本季傳球27次其中15次成功，累積推進214碼，成功率為55.56%，有3次遭到攔截還有6次遭到擒殺損失40碼，還有2次自己持球衝鋒17碼，以及掩護3名隊友衝鋒18次推進87碼。他本季已經13次出賽，戰績3勝10敗，單場至少都有22次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進142碼。

既然動不得招牌球星，只有揮刀砍下不力主將。

足球 西雅圖 NFL

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