場邊人語／公羊障礙 野馬受害

●丹佛野馬隊在聖誕節於加州 客場，不僅以14比51慘敗，一直到第4節結束前8分30秒，才完成全場唯一的傳接達陣。

剛加盟球隊、才第2次先發的27歲洛杉磯 公羊隊四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield），4節比賽演出2次傳球達和3次短跑達陣，以37大幅分差狂勝丹佛野馬隊，為球隊在例行賽季16周賽程贏得第5場勝利，以勝率33.3%在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯西區小組倒數第2，以及在聯會16支球隊之中勝場次數名列倒數第3，已經和季後賽 絕緣。

公羊隊上次單場獲得54分，是於2018年11年19日晚間，在洛杉磯以54比51擊敗坎薩斯城酋長隊。

公羊隊是衛冕超級盃的球隊，有3名攻守主將受傷缺席，從10月30日以來，曾經在6個星期之內連續6次苦吞敗仗。該隊最近一次勝仗是12月8日戰勝拉斯維加斯突擊者隊。公羊隊在例行賽季還有2場客場硬仗，分別對抗洛杉磯電光隊和西雅圖海鷹隊。

野馬隊從11月13日以來，連續5個星期有5次連敗，包括1次是在延長賽階段見負。該隊在例行賽季還有2場賽事，出戰坎薩斯城酋長隊和洛杉磯電光隊。

公羊隊是於12月25日晚間8時15分起，在位於南加州英格塢的社會金融球場（SoFi Stadium）迎戰前途無亮的丹佛野馬隊；這次日戰吸引7萬1525名球迷進場，上座率達到100%。

雙方自從1972年11月12日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰15次，其中公羊隊戰績是10次告捷5次敗北，累積得到356分，野馬隊歷年來累積得到312分。

梅菲爾德在這場比賽3次扮演關鍵傳球手，全場傳球28次給8名隊友24次成功，累積推進230碼，成功率達到85.71%，最遠傳接距離22碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺造成損失，還有2次自己持球衝鋒2碼，以及掩護5名隊友衝鋒34次推進156碼。他在球季已經代表公羊隊3次出賽，單場至少都有21次試圖傳球，並且至少有12次以上接應成功，每場至少累進111碼。

他是奧克拉荷馬大學校友，2018年大聯盟由克里夫蘭布朗隊點名選秀狀元。12月5日才由卡羅萊納黑豹隊釋出，6日改由公羊隊約聘。許多大聯盟都在觀望他扮演 發和替補的角色，以便伺機引才。

野馬隊的先發四分衛是現年34歲，身高5呎11吋的威爾森（Russell Carrington Wilson），全場傳球27次其中15次成功，累積推進214碼，成功率為55.56%，有3次遭到攔截還有6次遭到擒殺損失40碼，還有2次自己持球衝鋒17碼，以及掩護3名隊友衝鋒18次推進87碼。他在球季已經13次出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進142碼。