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場邊人語／巨人借力 晉級有利

彭廣揚

紐約巨人隊運用底特律獅隊受挫於卡羅萊納黑豹隊，以及西雅圖海鷹隊輸給坎薩斯城酋長隊的結果，雖然在明尼蘇達州客場以24比27遭到對手絕殺敗北，然而還是保有晉級季後賽的希望。

巨人隊是於12月24日午後12時2分起，在明尼蘇達州明尼亞波里斯的美利堅球場  (U.S. Bank Stadium)  作客，仍然吸引6萬6919名球迷冒著攝氏零下16.1度進場，上座率100%；維京人隊在全場控球30分鐘47秒，終場拿到例行賽季第12次勝利，也是自從2009年以來，球隊單季累積的勝場次數再達到12次。

主場在新澤西州的巨人隊目前戰績8勝6敗1和，則預定在2023年1月1日在主場，迎戰戰績4勝9負1和的印地安納亞波里斯小馬隊，決定到底能否晉級季後賽。

維京人隊是憑藉全場270碼傳接成功和83碼短跑衝鋒，就以3分之差取勝紐約巨人隊，獲得例行賽季第2次2連勝。

維京人隊現年34歲的先發四分衛卡珍斯  (Kirk Daniel Cousins)  近況穩定，來自伊利諾州，身高6呎3吋，曾經是密西根州立大學校隊主將，出賽過45場。他參加2012年大聯盟選秀，由華盛頓紅人隊於第4輪102順位挑中，如今在維京人隊擔任當家四分衛有4年出賽77次，每場都是先發，累積戰績44勝32負1和。

他在本季已經14次先發出賽，單場至少都有23次試圖傳球，並且至少有12次以上接應成功，每場至少累進105碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺，單場最多有6次持球衝鋒，每場最少累積推進7碼。

卡珍斯在這場賽事傳球成功率70.83%，有3次傳球達陣，傳球48次給7名隊友其中34次成功，累積推進299碼，最遠傳球距離25碼，沒有遭到攔截但有4次遭到擒殺損失29碼。此外，他還掩護2名隊友衝鋒18次推進81碼，自己也有1次2碼衝鋒。

維京人隊和巨人隊自從1964年12月6日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰過30次(3次季後賽)，隊累積18次告捷12負，累積得到690分，巨人隊歷年來累積得到573分。兩隊最近一次是於2019年10月6日在新澤西州開戰，主隊以10比28敗北。

巨人隊的先發四分衛是現年25歲的瓊斯  (Daniel Stephen Jones III)，從數據看起來相當出  色，然而失誤時機不巧。他在這場賽事傳球成功率71.43%，有1次助攻1次傳球達陣，傳球42次給5名隊友其中30次成功，累積推進334碼，最遠傳球距離33碼，1次遭到攔截還有3次遭到擒殺損失15碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒17次推進92碼1次達陣，自己也有4次34碼衝鋒。

新澤西州 季後賽 明尼蘇達州

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