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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

場邊人語／錯失時機 亂搞飛機

彭廣揚

傑克森維爾美洲虎隊在關鍵時刻的客場賽事，每節都至少獲得3分；終場以19：3傳出捷報，有助在美國職業美式足球大聯盟 (NFL)  美國聯會南區小組，和田納西泰坦隊爭奪分組冠軍形勢。

噴射機隊戰績7勝8負，目前在大聯盟美國聯會東區小組墊底。

美洲虎隊是憑藉全場218碼傳接成功和147碼短跑衝鋒，以客人身分戰勝紐約噴射機隊，獲得例行賽季16周賽程首次3場連勝，也是自從11月6日以來7場出賽5次凱旋。

這場比賽是兩名新鮮四分衛的對決；他們分別是2021年度大聯盟選秀狀元勞倫斯  (William Trevor Lawrence) 和同一年選秀榜眼威爾森 (Zachary Kapono  Wilson)。現年23歲的威爾森，猶他州出生，楊百翰大學校友，是紐約噴射機隊期盼中的主要四分衛。現年也是23歲的勞倫斯，田納西州出生，克萊門森大學校友，已經是美洲虎隊的當家四分衛。

美洲虎隊是於12月22日晚間8時16分開始，到新澤西州東羅斯福特的大都會人壽球場  (MetLife Stadium)  作客，7萬43名球迷甘冒低溫和濕冷進場，上座率85%；美洲虎隊在全場控球34分鐘52秒，主隊則有25分鐘8秒控球。客隊被判罰3次損失25碼，主隊遭到判罰9次累積64碼。

美洲虎隊6呎6吋的先發四分衛勞倫斯，在本季已經15次先發出賽，戰績7勝8負，單場至少都有22次試圖傳球，並且至少有11次以上接應成功，每場至少累進133碼；還有每場比賽至少都有2次持球衝鋒，起碼累積推進1碼。

他在這場賽事傳球成功率64.52%，但是沒有傳球達陣，傳球31次給8名隊友其中20次成功，累積推進229碼，最遠傳球距離36碼，沒有遭到攔截但有1次遭到擒殺損失11碼。此外，他還掩護6名隊友衝鋒32次推進96碼，自己也有7次51碼衝鋒1次達陣。

噴射機隊和美洲虎隊自從1995年9月17日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰過17次(1次季後賽)，美洲虎隊累積9次告捷8負，累積得到356分，噴射機隊歷年來累積得到298分。兩隊最近一次是於2021年12月26日在新澤西州開戰，主隊以26：21獲勝。

噴射機隊由威爾森擔任先發四分衛，可惜在噓聲中提早離場。他在這場賽事傳球成功率只有50%，也沒有傳球達陣，傳球18次其中9次成功，累積推進僅92碼，最遠傳球距離30碼，有1次遭到攔截還有3次遭到擒殺損失21碼。

勞倫斯和威爾森這個回合的對決，反映出當年選秀者的眼光。

新澤西州 大都會 田納西州

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