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場邊人語／去歲稱霸 本季叫爸

彭廣揚

洛杉磯公羊隊於威斯康辛州客場，在戶外華氏15度(攝氏9.4度)低溫氛圍之下，雖然在第2節和第3節都獲得6分；終場還是以12比24見負，殘留單季4勝10負的戰績，正式和衛冕年度總冠軍這回事兒揮手告別。

上個球季，從9月12日到12月21日之間，公羊隊的戰績是10勝4負；2022年2月13日，公羊隊擊敗辛辛那提猛虎隊奪得超級盃

綠灣包裝工隊在39歲的先發四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）領導下，全場8碼、1碼短跑衝鋒達陣，以及7碼短傳達陣，獲得例行賽季第6場連勝，也是首次2連勝，繼續爭取晉級美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽外卡資格。包裝工隊在10月9日到11月6日之間，曾經有5連敗。

單季13勝4負，是包裝工隊上個例行賽季作戰紀錄。該隊在本季還需要面對邁阿密海豚隊，明尼蘇達維京人隊和底特律獅隊。

公羊隊於12月19日晚間7時15分開始，前往威斯康辛州綠灣的藍波球場（Lambeau Field）作客，吸引7萬7269名球迷進場，上座率95%；包裝工隊全場控球37分鐘10秒，而公羊隊的控球時間則有22分鐘41秒。

現年27歲的公羊隊替補四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield）當晚並沒有再次演出傳奇；他剛於12月8日在第4節連續演出23碼傳球達和1碼短跑達陣，率隊以17比16逆轉取勝拉斯維加斯突擊者隊。他來自德州奧斯丁，身高6呎1吋，參加過2018年大聯盟選秀，由克里夫蘭布朗隊於第1輪第1順位挑中，擔任四分衛有5年出賽69次，66場都是先發，累積戰績30勝36負。

他本季已經2次先發出賽，單場至少都有21次試圖傳球，並且至少有12次以上接應成功，每場至少累進111碼；還有每場比賽至少都有4次遭到擒殺1次傳接達陣和1次持球衝鋒，累積推進1碼。

梅菲爾德在這場賽事傳球成功率只有57.14%，個人有1次帶球衝鋒。他全場傳球21次給7名隊友其中12次成功，累積推進111碼，最遠傳球距離18碼，1次遭到攔截還有多達5次遭到擒殺損失27碼。此外，他還掩護4名隊友衝鋒16次推進71碼。

公羊隊和包裝工隊自從1937年10月17日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過98次，3次在季後賽，包裝工隊累積49次告捷47負2和，累積得到2258分，公羊隊歷年來累積得到2244分。兩隊最近一次是於2021年1月16日在綠灣開戰，主隊以32：18獲勝。

季後賽 威斯康辛州 超級盃

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